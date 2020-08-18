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18.08.2020 16:29
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На Мозырском НПЗ заявили, что завод «работает в штатном режиме». Новости о забастовке комментировать не стали

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии работает в штатном режиме. Об этом 18 августа заявили на предприятии, пишет «Интерфакс».

«Завод работает в штатном режиме на оптимальной загрузке», — процитировало информагентство сообщение корпоративного издания белорусского предприятия. На заводе подчеркнули, что «остановки технологического процесса нет».

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение, что на НПЗ сегодня начинается забастовка. Было опубликовано заявление рабочих предприятия, в котором они требовали ухода Лукашенко и освобождения всех политзаключенных. На здании завода вывесили национальный флаг Белоруссии — один из символов протеста. Информацию о забастовке на предприятии комментировать не стали.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"и освобождения всех политзаключенных" - интересно, можно ли считать сотрудников на окладе на предприятии, находящемся в госсобствености политзаключёнными?.
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