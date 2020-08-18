На Мозырском НПЗ заявили, что завод «работает в штатном режиме». Новости о забастовке комментировать не стали
Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии работает в штатном режиме. Об этом 18 августа заявили на предприятии, пишет «Интерфакс».
«Завод работает в штатном режиме на оптимальной загрузке», — процитировало информагентство сообщение корпоративного издания белорусского предприятия. На заводе подчеркнули, что «остановки технологического процесса нет».
Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение, что на НПЗ сегодня начинается забастовка. Было опубликовано заявление рабочих предприятия, в котором они требовали ухода Лукашенко и освобождения всех политзаключенных. На здании завода вывесили национальный флаг Белоруссии — один из символов протеста. Информацию о забастовке на предприятии комментировать не стали.