«Роснефть» пожаловалась правительству на отсутствие приоритетного доступа ее газозаправок к системе «Газпрома»

«Роснефть» сообщила правительству о проблемах, возникающих из-за отсутствия в законодательстве положений о приоритетном доступе к газотранспортной системе «Газпрома» компаний, планирующих строительство газовых заправок (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций — АГКС). Об этом 18 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-президента «Роснефти» Елены Завалеевой главе правительственного департамента промышленности Кириллу Лысогорскому.



Представитель компании обращает внимание, что единого прозрачного порядка рассмотрения заявок на подключение нет, как и «исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении доступа» к ГТС. Вице-президент «Роснефти» утверждает, что подключение заправок к газораспределительным сетям в регионах либо технологически невозможно, либо крайне затратно. Это препятствует дальнейшему развитию сети газозаправок компании, которая насчитывает 13 АЗС. Ранее «Роснефть» планировала к 2020 году построить 60 таких объектов, а в будущем увеличить их количество до 300. Сейчас самой крупной сетью газозаправок в России обладает «Газпром» (335 объектов).

