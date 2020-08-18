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18.08.2020 13:58
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«Роснефть» пожаловалась правительству на отсутствие приоритетного доступа ее газозаправок к системе «Газпрома»

«Роснефть» сообщила правительству о проблемах, возникающих из-за отсутствия в законодательстве положений о приоритетном доступе к газотранспортной системе «Газпрома» компаний, планирующих строительство газовых заправок (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций — АГКС). Об этом 18 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-президента «Роснефти» Елены Завалеевой главе правительственного департамента промышленности Кириллу Лысогорскому.

Представитель компании обращает внимание, что единого прозрачного порядка рассмотрения заявок на подключение нет, как и «исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении доступа» к ГТС. Вице-президент «Роснефти» утверждает, что подключение заправок к газораспределительным сетям в регионах либо технологически невозможно, либо крайне затратно. Это препятствует дальнейшему развитию сети газозаправок компании, которая насчитывает 13 АЗС. Ранее «Роснефть» планировала к 2020 году построить 60 таких объектов, а в будущем увеличить их количество до 300. Сейчас самой крупной сетью газозаправок в России обладает «Газпром» (335 объектов).

Кроме того, в письме «Роснефть» предложила правительству предоставить дополнительные льготы и субсидии, которые бы сподвигли производителей и владельцев транспорта использовать газ в качестве топлива.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Если не платить игорю ивановичу зарплату в несколько миллионов рублей в ДЕНЬ, то всех путинских "эффективных" менеджеров тут же перекупят иностранный трансконтинентальные корпорации мирового уровня.
efela
Какой Сечин ябеда. А почему у Роснефти должен быть приоритет на Газпромовских заправках? Они же типа "конкуренты"?
Karl_Ivanovich
Игры больших мальчиков
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