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18.08.2020 12:48
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Просто хотел успокоить. Приезжий из Бурятии в Петербурге получил 8 лет колонии за убийство удлинителем

Гостеприимство жителя Петербурга и посиделки за новогодним столом закончились для него смертью от удушения. Убийца использовал все попавшиеся под руку провода.

О приговоре Константину Ермолаеву 18 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как установил суд, 1 января этого года в квартире на улице Лазо он поругался с хозяином жилплощади. Разговор под бутылку водки закончился угрозой выселения и ударом по голове той самой бутылкой. Ермолаев сперва 34 раза ударил собутыльника неустановленным предметом, затем попытался задушить руками. Петербуржец оказался на полу, осужденный связал его ноги проводом, а другим попытался задушить, но удавка оказалась непрочной. Тогда Ермолаев решил использовать удлинитель, он завязал его узлом на шее мужчины и тянул за концы, пока тот не умер.

Ермолаев признал, что все так и было, но настаивал на самообороне — убитый первым на него напал, да и вообще, намеревался выгнать приехавшего на заработки из Бурятии друга. «Ермолаев пояснил, что просто хотел успокоить друга и прекратить конфликт», — добавили в пресс-службе судов.

Суд отправил его в колонию на восемь лет.

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