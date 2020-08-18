Просто хотел успокоить. Приезжий из Бурятии в Петербурге получил 8 лет колонии за убийство удлинителем

Гостеприимство жителя Петербурга и посиделки за новогодним столом закончились для него смертью от удушения. Убийца использовал все попавшиеся под руку провода.



О приговоре Константину Ермолаеву 18 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как установил суд, 1 января этого года в квартире на улице Лазо он поругался с хозяином жилплощади. Разговор под бутылку водки закончился угрозой выселения и ударом по голове той самой бутылкой. Ермолаев сперва 34 раза ударил собутыльника неустановленным предметом, затем попытался задушить руками. Петербуржец оказался на полу, осужденный связал его ноги проводом, а другим попытался задушить, но удавка оказалась непрочной. Тогда Ермолаев решил использовать удлинитель, он завязал его узлом на шее мужчины и тянул за концы, пока тот не умер.

