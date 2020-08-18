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18.08.2020 11:04
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В Курске врачи отправили в морг пациентку после клинической смерти. Утром она ожила

Комитет здравоохранения Курской области начал проверку случая, который произошел в Горшеченской ЦРБ. Там пожилую пациентку после операции отправили в морг. На следующее утро там ее обнаружили живой.

Как сообщает 18 августа «Интерфакс», женщина поступила в стационар с болями в животе. Сначала у нее предположили непроходимость кишечника, но во время операции нашли злокачественную опухоль и метастазы. После операции врачи зафиксировали клиническую смерть пациентки. Так как дыхание отсутствовало и пульс не прощупывался, то врачи констатировали смерть, и тело было направлено в морг.

Утром пришедший медик увидел, что женщина жива. Пациентку перевели на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

По данным источников «Интерфакса», в районных больницах, в том числе и в Курской области, часто нет оборудования, которое способно зафиксировать мозговую активность. Поэтому врачам приходится определять по внешним признакам.

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Комментарии (8)

krasnonosov
А пенсионный фонд России так надеялся сэкономить.
Alex_D
Раньше надо было 4 часа в отделении выдерживать для перепроверки (через такое время уже точно можно определиться по признакам). Сейчас, видимо, время экономят.
kuk-vasyusha
Хорошо нынче лечат!
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