В Курске врачи отправили в морг пациентку после клинической смерти. Утром она ожила

Комитет здравоохранения Курской области начал проверку случая, который произошел в Горшеченской ЦРБ. Там пожилую пациентку после операции отправили в морг. На следующее утро там ее обнаружили живой.



Как сообщает 18 августа «Интерфакс», женщина поступила в стационар с болями в животе. Сначала у нее предположили непроходимость кишечника, но во время операции нашли злокачественную опухоль и метастазы. После операции врачи зафиксировали клиническую смерть пациентки. Так как дыхание отсутствовало и пульс не прощупывался, то врачи констатировали смерть, и тело было направлено в морг.

