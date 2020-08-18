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18.08.2020 00:40
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Российские учёные нашли на Алтае новый вид древних животных. Их возраст превышает 450 млн лет

Российские учёные нашли на Алтае новый вид ископаемых мшанок, возраст которых превышает 450 миллионов лет. Информация об этом 17 августа опубликована на официальном сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН).

Как следует из опубликованного отчёта, мшанки — это водные, преимущественно морские колониальные животные типа щупальцевых. Новый вид обнаружили сотрудники ИНГГ СО РАН и Палеонтологического института РАН. Находка была сделана в Прителецкой части Горного Алтая, западнее северной части Телецкого озера.

Мшанки Dianulites altaicus с прижизненными повреждениями, вызванными посторонними организмами: а, в – продольный срез колоний с повреждением, б, г – тангенциальный срез колоний. Размер линеек: а–в – 2 мм; г – 1 мм.
Мшанки Dianulites altaicus с прижизненными повреждениями, вызванными посторонними организмами: а, в – продольный срез колоний с повреждением, б, г – тангенциальный срез колоний. Размер линеек: а–в – 2 мм; г – 1 мм.Фото: ПИН РАН / ipgg.sbras.ru

Учёные отметили, что обнаруженные останки представляют собой колонии шарообразной формы и обладают высокой степенью сохранности. Их дальнейшим изучением займутся в Москве.

Кроме того, специалисты сравнили «алтайский» вид (Dianulites altaicus) с более древними образцами рода (Dianulites Eichwald) из отложений архипелага Новая Земля и острова Вайгач в российской Арктике.

«После всестороннего изучения специалисты уверены: некоторые "арктические" образцы на самом деле принадлежат к "алтайскому" виду. Таким образом, мшанки Dianulites altaicus обитали не только в ордовикском море на территории Алтая, но и в Арктических палеоморях, а, возможно, и в палеозойских палеоакваториях на территории Китая», — говорится в отчёте.

Учёные намерены продолжить изучение ископаемых мшанок как на юге Сибири, так и в арктических районах России. Уже запланированы новые геологические экспедиции с целью поиска неизвестных науке древних животных.

Мшанки Dianulites altaicus с прижизненными повреждениями, вызванными посторонними организмами: а, в – продольный срез колоний с повреждением, б, г – тангенциальный срез колоний. Размер линеек: а–в – 2 мм; г – 1 мм.
Мшанки Dianulites altaicus с прижизненными повреждениями, вызванными посторонними организмами: а, в – продольный срез колоний с повреждением, б, г – тангенциальный срез колоний. Размер линеек: а–в – 2 мм; г – 1 мм.Фото: ПИН РАН / ipgg.sbras.ru

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Комментарии (1)

krasnonosov
Главное не показывайте из китайцам, а то они сожрут их. И опять какой-нибудь гадостью перезаражают весь мир.
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