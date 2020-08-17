Поддельные насосы для фрегатов и корветов принесли петербуржцу миллионы и условный срок
Кировский районный суд Петербурга огласил приговор бизнесмену Игорю Родькину — бывшему гендиректору АО «ЛГМ». Компания называет себя лидером российского насосостроения.
Как сообщает 17 августа объединенная пресс-служба судов, с подачи Родькина «Северной верфи» для фрегатов проекта 22350 поставили насосы с дешевыми электродвигателями неустановленного производителя, еще и с фиктивными документами о производстве якобы на «Уралэлектромаше». Всего 26 штук на 17,7 млн рублей. Аналогичным образом, по данным суда, Родькин похитил 22,1 млн рублей, поставив 13 насосов на корветы проекта 20385. Все они не могли быть приняты военной приемкой военного представительства МО РФ.
Сверх этого, по оценкам правоохранителей, Родькин получил 525 тысяч рублей от неустановленного лица за покупку непригодных электродвигателей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Также с него взыскали 525 тысяч рублей.