На чердаке жилого дома в Петербурге застрял питон. Его контузило чемоданом

Полутораметрового питона пришлось спасать из-под крыши жилого дома на севере Петербурга. Рептилия забилась между стропил после неудачной встречи сначала с чемоданом, а потом с ветеринаром.

О необычной спасательной операции 17 августа сообщила служба «Кошкиспас». Вместо привычных заявок на «котиков везде, где только можно», сотрудников попросили вызволить застрявшего в вентиляции питона.

Он оказался одним из жильцов квартиры на первом этаже двухэтажки в Авиагородке. Окончание его недели не задалось.

