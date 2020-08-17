На чердаке жилого дома в Петербурге застрял питон. Его контузило чемоданом
Полутораметрового питона пришлось спасать из-под крыши жилого дома на севере Петербурга. Рептилия забилась между стропил после неудачной встречи сначала с чемоданом, а потом с ветеринаром.
О необычной спасательной операции 17 августа сообщила служба «Кошкиспас». Вместо привычных заявок на «котиков везде, где только можно», сотрудников попросили вызволить застрявшего в вентиляции питона.
Он оказался одним из жильцов квартиры на первом этаже двухэтажки в Авиагородке. Окончание его недели не задалось.
«Питон уронил себе на голову чемодан. Выбил пару зубов и порвал щеку. Возили зашивать травму в ветклинику. Дома после операции питон смог выбраться из мешка и коробки, залезть на кухонную стенку и просочиться в вентиляцию», — объяснил предысторию заявитель.
В вентиляции и на уровне квартир пропажу отыскать не удалось. Змея в послеоперационном стрессе добралась до чердака и забилась между стропилами. За ней успешно просочился один из сотрудников.
«Полутораметровый мускулистый шнурок после десятиминутной борьбы был посажен в мешок и спущен на землю к хозяйке», — рассказали в службе спасения животных.