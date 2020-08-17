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17.08.2020 13:18
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На чердаке жилого дома в Петербурге застрял питон. Его контузило чемоданом

Полутораметрового питона пришлось спасать из-под крыши жилого дома на севере Петербурга. Рептилия забилась между стропил после неудачной встречи сначала с чемоданом, а потом с ветеринаром.

О необычной спасательной операции 17 августа сообщила служба «Кошкиспас». Вместо привычных заявок на «котиков везде, где только можно», сотрудников попросили вызволить застрявшего в вентиляции питона.

Он оказался одним из жильцов квартиры на первом этаже двухэтажки в Авиагородке. Окончание его недели не задалось.

«Питон уронил себе на голову чемодан. Выбил пару зубов и порвал щеку. Возили зашивать травму в ветклинику. Дома после операции питон смог выбраться из мешка и коробки, залезть на кухонную стенку и просочиться в вентиляцию», — объяснил предысторию заявитель.

В вентиляции и на уровне квартир пропажу отыскать не удалось. Змея в послеоперационном стрессе добралась до чердака и забилась между стропилами. За ней успешно просочился один из сотрудников.

«Полутораметровый мускулистый шнурок после десятиминутной борьбы был посажен в мешок и спущен на землю к хозяйке», — рассказали в службе спасения животных.

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Комментарии (3)

Алекс99
Сотрудник службы спасения — красавец. Ведь мог и отказаться от вызова "не по специальности".
Батарейкин
Фъ, а что, Авиагородок теперь на севере города располагается???
Barmaley_5e4d0211d3423
Сбежать хотел ... с чемоданом.
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