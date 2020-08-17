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17.08.2020 11:33
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Подбрасывание Голунову наркотиков приросло новым делом. Адвокат обещает интересный процесс

Журналист Иван Голунов дочитал уголовное дело о том, как стал обладателем наркотиков. На этом знакомство с материалами едва ли закончится.

Как сообщил адвокат корреспондента 17 августа, он и его клиент закончили знакомство с уголовным делом, обвиняемыми по которому проходят пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Ими список фигурантов не ограничивается.

По словам адвоката, в материалах есть неустановленные лица, их дело выделено в отдельное производство.

«Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждёт интересный процесс в Мосгорсуде», - анонсирует Бадамшин в своём телеграм-канале.

Бывшим полицейским вменяют фальсификацию наркотических доказательств. По версии СК, на преступление их толкнуло желание быстрее продвинуться по карьерной лестнице. В деле есть исполнители и организатор, но заказчика не нашли.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале прошлого лета и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что их ему подбросили в связи с профессиональной деятельностью — журналист связывал инцидент со статьями о возможной связи высоких чинов ФСБ с московскими кладбищами. Впрочем, позже сам Голунов говорил, что подтверждения версия не получила. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили его коллеги, а также другие публичные люди. В ходе расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела было установлено, что он никак не связан с запрещёнными веществами. Голунова отпустили, а материалы дела передали в СКР.

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