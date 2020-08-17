Подбрасывание Голунову наркотиков приросло новым делом. Адвокат обещает интересный процесс

Журналист Иван Голунов дочитал уголовное дело о том, как стал обладателем наркотиков. На этом знакомство с материалами едва ли закончится.



Как сообщил адвокат корреспондента 17 августа, он и его клиент закончили знакомство с уголовным делом, обвиняемыми по которому проходят пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Ими список фигурантов не ограничивается.

По словам адвоката, в материалах есть неустановленные лица, их дело выделено в отдельное производство.

«Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждёт интересный процесс в Мосгорсуде», - анонсирует Бадамшин в своём телеграм-канале.