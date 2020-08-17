В одной из самых холодных точек России дневные температуры превысили норму на 15-20 градусов

Дневные температуры в августе в одной из самых холодных точек России – на архипелаге Северная Земля – превышали норму на 15-20 градусов, сообщил 17 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рядом с Таймыром есть такой архипелаг Северная Земля. Это один из наиболее холодных участков нашей страны, он за полярным кругом. Кроме того, с одной стороны там море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, очень холодные моря. Там зафиксирована температура несколько дней назад - 17,6 градуса. Это потрясающий рекорд, невероятно высокая температура. Обычно там около нуля, плюс три, может быть», - сказал Вильфанд РИА Новости.

