В одной из самых холодных точек России дневные температуры превысили норму на 15-20 градусов
Дневные температуры в августе в одной из самых холодных точек России – на архипелаге Северная Земля – превышали норму на 15-20 градусов, сообщил 17 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Рядом с Таймыром есть такой архипелаг Северная Земля. Это один из наиболее холодных участков нашей страны, он за полярным кругом. Кроме того, с одной стороны там море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, очень холодные моря. Там зафиксирована температура несколько дней назад - 17,6 градуса. Это потрясающий рекорд, невероятно высокая температура. Обычно там около нуля, плюс три, может быть», - сказал Вильфанд РИА Новости.
Он уточнил, что на Северной Земле было установлено уже несколько рекордов в августе. Температура в этом холодном регионе превышала 20 градусов.
Как ранее отметили в Гидрометцентре, потепление в Арктике идет вдвое быстрее, чем в целом по планете. Проявлением этих климатических изменений стал рекорд температуры в 38 градусов, установленный этим летом в якутском Верхоянске, известном в мире как северный полюс холода.