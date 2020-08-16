Uber влетел в дом на Петроградской стороне
Машина такси врезалась в стену жилого дома на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Рыбацкой улицы. Как сообщили очевидцы, столкновение произошло днём 16 августа в 15:20. Uber попытался не задеть белый «Лексус», который поворачивал в этот момент. Это у него получилось, а вот не вылететь на тротуар — нет.
Видео произошедшего появилось в социальных сетях. Как отмечают петербуржцы, Uber ехал значительно быстрее «Лексуса», шансов вписаться в поворот после манёвра у него было не так много.
Машина проломила забор, ограждающий пешеходов на тротуаре, и остановилась у стены здания на Большой Зеленина 1/44. У Uber смят капот, мелкие обломки валяются вокруг. По словам людей, которые оказались рядом в момент аварии, такси чуть не задело человека. Обошлось без пострадавших.