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16.08.2020 20:05
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Uber влетел в дом на Петроградской стороне

Машина такси врезалась в стену жилого дома на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Рыбацкой улицы. Как сообщили очевидцы, столкновение произошло днём 16 августа в 15:20. Uber попытался не задеть белый «Лексус», который поворачивал в этот момент. Это у него получилось, а вот не вылететь на тротуар — нет.

Видео произошедшего появилось в социальных сетях. Как отмечают петербуржцы, Uber ехал значительно быстрее «Лексуса», шансов вписаться в поворот после манёвра у него было не так много.

Машина проломила забор, ограждающий пешеходов на тротуаре, и остановилась у стены здания на Большой Зеленина 1/44. У Uber смят капот, мелкие обломки валяются вокруг. По словам людей, которые оказались рядом в момент аварии, такси чуть не задело человека. Обошлось без пострадавших.

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Комментарии (1)

ОльгаМР
Поворачивать из второго ряда? Но он ведь "Лексус", значит, у него преимущество! По определению.
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