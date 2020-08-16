Угонщик-автомойщик и предательство друга. Мотивы двух автокраж расследует полиция Петербурга

Истории двух угонов машин расследует петербургская полиция. Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, на красном «Форде» одного из горожан с Витебского проспекта уехал его знакомый, на прощанье брызнув чем-то в лицо и подарив ожоги глаз. «БМВ» 38-летней женщины ночью забрал один из сотрудников автомойки на Дачном проспекте. Скрыться при этом он не смог: почти сразу попал в ДТП.



Как сообщают специалисты петербургского ГУ МВД, за угон «БМВ» стоимостью 1,6 миллиона в ночь на воскресенье задержан 26-летний сотрудник сервиса по мойке машин. Остановили его на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой, где он устроил аварию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.