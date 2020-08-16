В ночь на 16 августа во Фрунзенском районе Петербурга под колёсами люксового авто погиб пешеход.

По предварительной информации УГИБДД, смертельное ДТП произошло около 00 часов 26 минут. На улице Бухарестской у первого корпуса дома 72 автомобиль «Инфинити» сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм тот скончался.

Уточняется, что за рулём машины класса «люкс» находился мужчина 1974 г.р. Погибший — мужчина на вид лет 50.