Погибший во время протестов в Минске Александр Тарайковский шел к ОМОНу с поднятыми руками. СМИ опровергают версию силовиков о самоподрыве
В сети появились фото и видео того момента, когда был смертельно ранен белорус Александр Тарайковский. Супруга погибшего опознала его на кадрах.
Видео, на котором запечатлен, предположительно, Тарайковский, опубликовало «Еврорадио». На кадрах видно, что молодой человек в белой футболке идет к цепочке из ОМОН, подняв вверх руки, он ничего не бросает и не предпринимает никаких активных действий. Вскоре он падает, держать за живот.
У ЕВРОРАДИО появилась запись убийства протестующего. По видео видно, что мужчина раскидывает руки перед лукашеновскими боевиками, а те в него стреляют.— Sea of Dreams (@onezerosevenac) August 15, 2020
CIT говорит, что стреляли люди из так называемого специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». pic.twitter.com/wSYpKNaaW3
Фото с другого ракурса опубликовало издание Associated Press, супруга Тарайковского в разговоре с журналистами опознала своего мужа.
По официальной версии, он якобы пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках.
Александр Тарайковский был похоронен 15 августа, попрощаться с ним пришли тысячи протестующих.
Последствия нескольких дней задержания с рассказами очевидцев собрало издание TUT.BY. Возле Дворца искусства в Минске 15 августа художники встали с фотографиями, на которых запечатлены искалеченные ОМОНом тела минчан.