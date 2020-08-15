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15.08.2020 19:22
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Погибший во время протестов в Минске Александр Тарайковский шел к ОМОНу с поднятыми руками. СМИ опровергают версию силовиков о самоподрыве

В сети появились фото и видео того момента, когда был смертельно ранен белорус Александр Тарайковский. Супруга погибшего опознала его на кадрах.

Видео, на котором запечатлен, предположительно, Тарайковский, опубликовало «Еврорадио». На кадрах видно, что молодой человек в белой футболке идет к цепочке из ОМОН, подняв вверх руки, он ничего не бросает и не предпринимает никаких активных действий. Вскоре он падает, держать за живот.

Фото с другого ракурса опубликовало издание Associated Press, супруга Тарайковского в разговоре с журналистами опознала своего мужа.

По официальной версии, он якобы пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках.

Александр Тарайковский был похоронен 15 августа, попрощаться с ним пришли тысячи протестующих.

Последствия нескольких дней задержания с рассказами очевидцев собрало издание TUT.BY. Возле Дворца искусства в Минске 15 августа художники встали с фотографиями, на которых запечатлены искалеченные ОМОНом тела минчан.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Пока не выявят, обнародуют и не осудят этого людоеда из лукашенковской гвардии, нужно считать, что эта кровь лично на руках самого лукашенко!
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