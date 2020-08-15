Погибший во время протестов в Минске Александр Тарайковский шел к ОМОНу с поднятыми руками. СМИ опровергают версию силовиков о самоподрыве

В сети появились фото и видео того момента, когда был смертельно ранен белорус Александр Тарайковский. Супруга погибшего опознала его на кадрах.



Видео, на котором запечатлен, предположительно, Тарайковский, опубликовало «Еврорадио». На кадрах видно, что молодой человек в белой футболке идет к цепочке из ОМОН, подняв вверх руки, он ничего не бросает и не предпринимает никаких активных действий. Вскоре он падает, держать за живот.

