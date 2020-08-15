Дочь Пескова показала останки Гитлера из секретного архива ФСБ

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в инстаграме фотографии останков Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун. По просьбе ее друга, их пустили в секретный архив ФСБ.
По словам Песковой, ее друг Пьер Малиновский решил окончательно опровергнуть слухи о том, что Гитлер не умер в 1945 году, и обратился в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакты, связанные со смертью Гитлера.
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Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком. ⠀ Мой друг и коллега Пьер Малиновский, живущий историей, давно хотел в этом разобраться. Он обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт. Не поверите - ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. ⠀ Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ.
«Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ», — написала Елизавета Пескова.
Также она опубликовала фотографии зубов, вероятно, Гитлера. Ранее Пескова рассказывала, как она сумела вернуться во Францию, несмотря на закрытые границы.