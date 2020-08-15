Дочь Пескова показала останки Гитлера из секретного архива ФСБ

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в инстаграме фотографии останков Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун. По просьбе ее друга, их пустили в секретный архив ФСБ.



По словам Песковой, ее друг Пьер Малиновский решил окончательно опровергнуть слухи о том, что Гитлер не умер в 1945 году, и обратился в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакты, связанные со смертью Гитлера.

