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15.08.2020 13:45
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Дочь Пескова показала останки Гитлера из секретного архива ФСБ

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в инстаграме фотографии останков Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун. По просьбе ее друга, их пустили в секретный архив ФСБ.

По словам Песковой, ее друг Пьер Малиновский решил окончательно опровергнуть слухи о том, что Гитлер не умер в 1945 году, и обратился в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакты, связанные со смертью Гитлера.

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Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком. ⠀ Мой друг и коллега Пьер Малиновский, живущий историей, давно хотел в этом разобраться. Он обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт. Не поверите - ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. ⠀ Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ.

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

«Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ», — написала Елизавета Пескова.

Также она опубликовала фотографии зубов, вероятно, Гитлера. Ранее Пескова рассказывала, как она сумела вернуться во Францию, несмотря на закрытые границы.

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Комментарии (5)

bluxer
Не иначе как у Гитлера коронавирус.
Александр Смуров
Ни разу не встречал фотографии Гитлера с заключением экспертов о том что на фото действительно Гитлер.
Ни разу не встречал коллекцию фотографий Гитлера расположенных в хронологическом порядке, а тем более с заключениями экспертов что на фото действительно Гитлер.
В природе войны ложь - Клаузевиц. В природе мировой войны видимо всемирная ложь.
Читал советскую книгу про Германию ставшую после ПМВ колонией США, Великобритании и Франции.
kurilopitek
Гитлер с Борманом сбежали в Аргентину на секретной подводной лодке, зуб даю, а это фейковые артефакты, как и заявления её папашки
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