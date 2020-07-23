Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова чуть менее недели назад прилетела в Париж, о чём сообщила в своём Instagram в ночь на 23 июля.



Подписчики сразу же задали Лизе вопрос, каким образом она попала в столицу Франции, когда границы ЕС закрыты для россиян. Кто-то даже заподозрил, что дочка Дмитрия Пескова воспользовалась личным самолётом.



Выждав драматическую паузу, девушка всё же рассказала, что въехала во Францию, пользуясь студенческим видом на жительство в этой стране. Его выдают после успешного завершения учёбы в вузе для устройства на работу. При этом Елизавета отметила, что её знакомую с ВЖ на борт не пустили.

