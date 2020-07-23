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23.07.2020 16:08
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Дочь Пескова похвасталась своим возвращением в Париж и рассказала о том, как изменился город

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова чуть менее недели назад прилетела в Париж, о чём сообщила в своём Instagram в ночь на 23 июля.

Подписчики сразу же задали Лизе вопрос, каким образом она попала в столицу Франции, когда границы ЕС закрыты для россиян. Кто-то даже заподозрил, что дочка Дмитрия Пескова воспользовалась личным самолётом.

Выждав драматическую паузу, девушка всё же рассказала, что въехала во Францию, пользуясь студенческим видом на жительство в этой стране. Его выдают после успешного завершения учёбы в вузе для устройства на работу. При этом Елизавета отметила, что её знакомую с ВЖ на борт не пустили.

«В Шарль де Голле не было ни одного пункта медицинского контроля и моя справка о том, что я сдала тест и здорова никому не понадобилась. На карантине сидеть не нужно», — написала Пескова.

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Дорогой дневник, ⠀ 5 дней назад я прилетела в Париж. На рабочие встречи и по семейным делам. У Аэрофлота два рейса в неделю. Температуру измеряли каждому при входе в аэропорт, пунктов контроля больше обычного. Кстати, знакомую друзей почему-то не выпустили даже с видом на жительство, якобы, «это не основание»... ⠀ Самолёт был большой и полный. Человек рядом со мной минут 20 без наушников на полной громкости смотрел тик-ток, потом уснул. Еле разбудила его, чтобы выйти в туалет. Наконец-то начала читать Довлатова и пересмотрела Красотку. Заполнила обязательные анкеты, которые нам раздали на регистрации и в самолёте. Кто, где останавливаюсь, по какому документу выехала. Цели визита почему-то не было ни в одной анкете. ⠀ В Шарль де Голле не было ни одного пункта медицинского контроля и моя справка о том, что я сдала тест и здорова никому не понадобилась. На карантине сидеть не нужно. ⠀ Думала будет жарко и душно, но по вечерам даже холодно. Туристов немного. В кафе и ресторанах людей меньше обычного. Закрывается все теперь на несколько часов раньше привычного. Например, мое любимое кафе под домом Le Pain Quotidien всегда работало допоздна, а сейчас в 17:30 официанты уже собирают стулья. В целом официанты стали намного искреннее и приветливее, и в поведении людей действительно что-то изменилось. ⠀ В бутиках маски обязательны. С понедельника сказали, что пошла вторая волна. Теперь за отсутствие маски во всех общественных местах штраф 130€. В кафе ее нужно надевать при любом движении из-за стола. ⠀ С интервального голодания 8/16 как-то плавно перешла на 4/20... Так боялась сразу же поправиться из-за соблазна аромата булочных, что получилось наоборот. Переусердствовала со спортом и даже похудела. ⠀ Какая-то необычная ностальгия по этому городу. Пока что не могу уловить своих чувств. Стала больше писать. ⠀ 22 июля 2020

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Девушка также пожаловалась на строгие требования, касающиеся ношения средств индивидуальной защиты.

«В бутиках маски обязательны. С понедельника сказали, что пошла вторая волна. Теперь за отсутствие маски во всех общественных местах штраф 130€. В кафе ее нужно надевать при любом движении из-за стола», — посетовала Елизавета.

Евросоюз закрыл свои границы с 17 марта из-за коронавируса. Постепенно страны ЕС начинают открываться, но не для России.

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Комментарии (16)

lion405
Вот почитаешь комментарии, и приходит мысль - вся база нашего патриотизма, это зависть.
Да, у девочки богатые и влиятельные родители. Да, живет она в Париже. При этом, она там закончила университет. Часто бывает в России. Грамотно и красиво пишет по-русски. Т.е. она из тех, кто живя за рубежом не теряет связи со своей страной. Вот что еще надо? Если бы она закончила МГИМО и пошла работать в "Пятерочку" или "Газпром" - она бы была большей патриоткой?
А что до бутиков... Патриоты, выбравшие новую Lada Vesta! Подумайте что про вас скажут те, кто еле скопил на двадцателетнюю "шоху". Буржуи! Зажрались! Ваша "Веста" из китайского дерьма собрана, отдаете деньги иностранцам. Да и вообще - в рубашечках по офисам сидите, а мы тут на лесоповале вь****ем...
260862001
Надо спросить Пескова , как он относится к тому , что дети высокопоставленных чиновников живут в Европе и США.
260551481
От осинки не родятся апельсинки.
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