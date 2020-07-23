Дочь Пескова похвасталась своим возвращением в Париж и рассказала о том, как изменился город
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова чуть менее недели назад прилетела в Париж, о чём сообщила в своём Instagram в ночь на 23 июля.
Подписчики сразу же задали Лизе вопрос, каким образом она попала в столицу Франции, когда границы ЕС закрыты для россиян. Кто-то даже заподозрил, что дочка Дмитрия Пескова воспользовалась личным самолётом.
Выждав драматическую паузу, девушка всё же рассказала, что въехала во Францию, пользуясь студенческим видом на жительство в этой стране. Его выдают после успешного завершения учёбы в вузе для устройства на работу. При этом Елизавета отметила, что её знакомую с ВЖ на борт не пустили.
«В Шарль де Голле не было ни одного пункта медицинского контроля и моя справка о том, что я сдала тест и здорова никому не понадобилась. На карантине сидеть не нужно», — написала Пескова.
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Дорогой дневник, ⠀ 5 дней назад я прилетела в Париж. На рабочие встречи и по семейным делам. У Аэрофлота два рейса в неделю. Температуру измеряли каждому при входе в аэропорт, пунктов контроля больше обычного. Кстати, знакомую друзей почему-то не выпустили даже с видом на жительство, якобы, «это не основание»... ⠀ Самолёт был большой и полный. Человек рядом со мной минут 20 без наушников на полной громкости смотрел тик-ток, потом уснул. Еле разбудила его, чтобы выйти в туалет. Наконец-то начала читать Довлатова и пересмотрела Красотку. Заполнила обязательные анкеты, которые нам раздали на регистрации и в самолёте. Кто, где останавливаюсь, по какому документу выехала. Цели визита почему-то не было ни в одной анкете. ⠀ В Шарль де Голле не было ни одного пункта медицинского контроля и моя справка о том, что я сдала тест и здорова никому не понадобилась. На карантине сидеть не нужно. ⠀ Думала будет жарко и душно, но по вечерам даже холодно. Туристов немного. В кафе и ресторанах людей меньше обычного. Закрывается все теперь на несколько часов раньше привычного. Например, мое любимое кафе под домом Le Pain Quotidien всегда работало допоздна, а сейчас в 17:30 официанты уже собирают стулья. В целом официанты стали намного искреннее и приветливее, и в поведении людей действительно что-то изменилось. ⠀ В бутиках маски обязательны. С понедельника сказали, что пошла вторая волна. Теперь за отсутствие маски во всех общественных местах штраф 130€. В кафе ее нужно надевать при любом движении из-за стола. ⠀ С интервального голодания 8/16 как-то плавно перешла на 4/20... Так боялась сразу же поправиться из-за соблазна аромата булочных, что получилось наоборот. Переусердствовала со спортом и даже похудела. ⠀ Какая-то необычная ностальгия по этому городу. Пока что не могу уловить своих чувств. Стала больше писать. ⠀ 22 июля 2020
Девушка также пожаловалась на строгие требования, касающиеся ношения средств индивидуальной защиты.
«В бутиках маски обязательны. С понедельника сказали, что пошла вторая волна. Теперь за отсутствие маски во всех общественных местах штраф 130€. В кафе ее нужно надевать при любом движении из-за стола», — посетовала Елизавета.
Евросоюз закрыл свои границы с 17 марта из-за коронавируса. Постепенно страны ЕС начинают открываться, но не для России.