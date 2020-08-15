FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.08.2020 11:49
1
Печать

Родители могут решить, чем будут кормить их детей в школах

Минпросвещения разрешило родителям учеников младших классов подать заявку на включение в специальную комиссию по разработке школьного меню.

Об этом 15 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Отмечается, что родители должны обратиться с просьбой о включении в комиссию либо к руководству школы, если учреждение кормит школьников собственными силами, либо к оператору питания.

Дети, которые учатся в первую смену, будут получать бесплатный завтрак, второй смене достанется обед. Кормить будут всех учеников с 1 по 4 класс включительно, но родителям также необходимо написать заявление.

«У регионов появляются возможности и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать нужды детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также запросы тех, кто нуждается в диетическом питании. Кроме того, меню школьного питания может также учитывать национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения», — цитирует агентство Минпросвещения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний