Родители могут решить, чем будут кормить их детей в школах

Минпросвещения разрешило родителям учеников младших классов подать заявку на включение в специальную комиссию по разработке школьного меню.



Об этом 15 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Отмечается, что родители должны обратиться с просьбой о включении в комиссию либо к руководству школы, если учреждение кормит школьников собственными силами, либо к оператору питания.



Дети, которые учатся в первую смену, будут получать бесплатный завтрак, второй смене достанется обед. Кормить будут всех учеников с 1 по 4 класс включительно, но родителям также необходимо написать заявление.

