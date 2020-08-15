Родители могут решить, чем будут кормить их детей в школах

Минпросвещения разрешило родителям учеников младших классов подать заявку на включение в специальную комиссию по разработке школьного меню.
Об этом 15 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Отмечается, что родители должны обратиться с просьбой о включении в комиссию либо к руководству школы, если учреждение кормит школьников собственными силами, либо к оператору питания.
Дети, которые учатся в первую смену, будут получать бесплатный завтрак, второй смене достанется обед. Кормить будут всех учеников с 1 по 4 класс включительно, но родителям также необходимо написать заявление.
«У регионов появляются возможности и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать нужды детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также запросы тех, кто нуждается в диетическом питании. Кроме того, меню школьного питания может также учитывать национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения», — цитирует агентство Минпросвещения.