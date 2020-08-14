Под Петербургом арестованы двое подозреваемых в вымогательстве с помощью розового фаллоимитатора
Выборгский городской суд заключил под стражу двоих подозреваемых в вымогательстве. Как сообщает 14 августа 47news, арест им назначили до 11 октября.
По данным издания, изолировали 43-летнего жителя поселка Селезнево Лопарева и его 34-летнего товарища из Выборга Бинецкого. Задержали их два дня назад — причиной стал инцидент, произошедший в конце июля. Тогда подозреваемые, по версии следствия, вывезли местного жителя в садоводство «Подсобное» и потребовали вернуть 350 тысяч рублей за якобы некачественный ремонт дома. Уговаривали с применением газа из перцового баллончика и шокера. Использовался для устрашения и розовый фаллоимитатор.
Еще один фигурант дела, по информации 47news, госпитализирован с проблемами с сердцем. В прошлом у него восемь судимостей за задержку алиментов, кражи, разбои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как пишет издание, в СК планируют возбудить дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».