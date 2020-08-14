Разбойное нападение на банк «Восточный» 14 августа в Приморском районе Петербурга закончилось задержанием подозреваемого. Расставание с бородой не спасло мужчину от опознания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, ушедшего ни с чем налётчика на отделение банка на улице Савушкина оперативники вычислили по горячим следам. Подозреваемого нашли в квартире сожительницы. За те пару часов, что его искали, 50-летний мужчина успел сбрить бороду.

Ранее он уже был судим, попытку ограбить банк объяснил нехваткой денег.