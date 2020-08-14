Налётчик на банк «Восточный» остался без денег и без бороды. Его задержали по горячим следам
Разбойное нападение на банк «Восточный» 14 августа в Приморском районе Петербурга закончилось задержанием подозреваемого. Расставание с бородой не спасло мужчину от опознания.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, ушедшего ни с чем налётчика на отделение банка на улице Савушкина оперативники вычислили по горячим следам. Подозреваемого нашли в квартире сожительницы. За те пару часов, что его искали, 50-летний мужчина успел сбрить бороду.
Ранее он уже был судим, попытку ограбить банк объяснил нехваткой денег.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения, добавили в ведомстве.