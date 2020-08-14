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14.08.2020 20:46
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Налётчик на банк «Восточный» остался без денег и без бороды. Его задержали по горячим следам

Разбойное нападение на банк «Восточный» 14 августа в Приморском районе Петербурга закончилось задержанием подозреваемого. Расставание с бородой не спасло мужчину от опознания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, ушедшего ни с чем налётчика на отделение банка на улице Савушкина оперативники вычислили по горячим следам. Подозреваемого нашли в квартире сожительницы. За те пару часов, что его искали, 50-летний мужчина успел сбрить бороду.

Ранее он уже был судим, попытку ограбить банк объяснил нехваткой денег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения, добавили в ведомстве.

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Комментарии (2)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... грузин ?
Morgan96
Ты зачем усы сбрил, дурик?
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