Налет на банк «Восточный» совершили в Петербурге
Разбойное нападение на банк «Восточный» совершено в Петербурге на улице Савушкина. Преступник требовал евро и доллары, но испугался тревожной кнопки.
Как стало известно «Фонтанке», около 17 часов 14 августа в допофис банка «Восточный» на улице Савушкина, 12, вошел с пакетом мужчина неславянской внешности.
У кассового окна посетитель потребовал от сотрудницы банка 5 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Без денег пообещал не уходить и в случае отказа — взорвать отделение.
Кассир согласно закивала и, протянув руку к купюрам, одновременно нажала тревожную кнопку.
В охранной фирме «Титан» сигнал приняли в 17.09, и через три минуты наряд уже подъехал к «Восточному». Преступник после нажатия тревожной кнопки сбежал. Его ищет полиция.