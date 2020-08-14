FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 18:15
6
Печать

Налет на банк «Восточный» совершили в Петербурге

Разбойное нападение на банк «Восточный» совершено в Петербурге на улице Савушкина. Преступник требовал евро и доллары, но испугался тревожной кнопки.

Как стало известно «Фонтанке», около 17 часов 14 августа в допофис банка «Восточный» на улице Савушкина, 12, вошел с пакетом мужчина неславянской внешности.

Фото: охранная фирма «Титан»

У кассового окна посетитель потребовал от сотрудницы банка 5 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Без денег пообещал не уходить и в случае отказа — взорвать отделение.

Кассир согласно закивала и, протянув руку к купюрам, одновременно нажала тревожную кнопку.

В охранной фирме «Титан» сигнал приняли в 17.09, и через три минуты наряд уже подъехал к «Восточному». Преступник после нажатия тревожной кнопки сбежал. Его ищет полиция.

Фото: охранная фирма «Титан»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Зачем кассир нажал ты кнопку
Сигнал дал на Петровку?
Наряд патрульный вызвал ты зачем?
gencon
Грабь награбленное
вадики
Мне и самому этот банк не нравится я бы его и сам ограбил бо у мини совсем грошей нема((((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний