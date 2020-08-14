«Цветы лучше пуль». У белорусского консульства в Петербурге проходят одиночные пикеты
У белорусского консульства в Петербурге вечером 14 августа проходят одиночные пикеты. За происходящим у представительства иностранного государства наблюдают сотрудники полиции.
Судя по фотографиям, которые поступили в редакцию «Фонтанки», у консульского здания на улице Бонч-Бруевича снова людно. Петербуржцы несут к его входу цветы и зажигают свечи.
На одном из снимков видно, что с одиночным пикетом этим вечером вышел мужчина в одежде цвета хаки, его лицо скрывает чёрная балаклава. Надпись на плакате, который он держит в руках, гласит: «Цветы лучше пуль». Им заинтересовались полицейские. У консульства также можно наблюдать ещё несколько протестующих.
Акции протеста у белорусского консульства в Петербурге начались одновременно с протестами в Белоруссии. Они продолжаются уже несколько дней. Подробнее — в материале «Фонтанки».