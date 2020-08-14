У белорусского консульства в Петербурге вечером 14 августа проходят одиночные пикеты. За происходящим у представительства иностранного государства наблюдают сотрудники полиции.



Судя по фотографиям, которые поступили в редакцию «Фонтанки», у консульского здания на улице Бонч-Бруевича снова людно. Петербуржцы несут к его входу цветы и зажигают свечи.

На одном из снимков видно, что с одиночным пикетом этим вечером вышел мужчина в одежде цвета хаки, его лицо скрывает чёрная балаклава. Надпись на плакате, который он держит в руках, гласит: «Цветы лучше пуль». Им заинтересовались полицейские. У консульства также можно наблюдать ещё несколько протестующих.