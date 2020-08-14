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14.08.2020 20:55
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«Цветы лучше пуль». У белорусского консульства в Петербурге проходят одиночные пикеты

У белорусского консульства в Петербурге вечером 14 августа проходят одиночные пикеты. За происходящим у представительства иностранного государства наблюдают сотрудники полиции.

Судя по фотографиям, которые поступили в редакцию «Фонтанки», у консульского здания на улице Бонч-Бруевича снова людно. Петербуржцы несут к его входу цветы и зажигают свечи.

На одном из снимков видно, что с одиночным пикетом этим вечером вышел мужчина в одежде цвета хаки, его лицо скрывает чёрная балаклава. Надпись на плакате, который он держит в руках, гласит: «Цветы лучше пуль». Им заинтересовались полицейские. У консульства также можно наблюдать ещё несколько протестующих.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Акции протеста у белорусского консульства в Петербурге начались одновременно с протестами в Белоруссии. Они продолжаются уже несколько дней. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

any_5e4cfc41eb9fb
Истину гаголет, однако. А во что одет-обут вопрос десятый, да и зарплата его тоже...
а сколько ему платят?
Павел Михайлов
Клоун в балаклаве одет в косюм Горка3 с апрашки
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