Выходное пособие призывникам собираются уменьшить вдвое

При демобилизации призывники будут получать на руки в качестве выходного пособия не два оклада, а один. Соответствующая информация содержится в проекте приказа военного ведомства, размещенного 14 августа на федеральном портале проектов нормативных документов.
Месячный оклад проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ установлен правительством России 13 июля 2020 года в размере двух тысяч рублей.
В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он подготовлен в целях реализации положений федеральных законов от 1 марта 2020 года и «не изменит установленный в Минобороны России порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также предоставления им отдельных выплат».
Как пояснил РИА «Новости» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, по факту по окончании службы призывникам выдадут четыре тысячи рублей вместо шести.
«Этим приказом увольняемым призывникам будет в два раза уменьшено выходное пособие, раньше при увольнении они получали оклад за последний месяц и дополнительно два при увольнении, что в общей сложности составляло 6 тысяч рублей. После внесения изменений они получат всего 4 тысячи», — приводит агентство слова юриста.