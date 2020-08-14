Выходное пособие призывникам собираются уменьшить вдвое

При демобилизации призывники будут получать на руки в качестве выходного пособия не два оклада, а один. Соответствующая информация содержится в проекте приказа военного ведомства, размещенного 14 августа на федеральном портале проектов нормативных документов.

Месячный оклад проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ установлен правительством России 13 июля 2020 года в размере двух тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он подготовлен в целях реализации положений федеральных законов от 1 марта 2020 года и «не изменит установленный в Минобороны России порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также предоставления им отдельных выплат».