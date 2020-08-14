На станции Сусанино пенсионер соскользнул под поезд. Шансов выжить не было

Пожилой мужчина погиб под колёсами поезда в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 14 августа сообщает 47news со ссылкой на транспортную полицию по СЗФО.



Всё произошло накануне вечером. В полицию о случившемся сообщил билетный кассир станции Сусанино. Он рассказал, что на путях погиб человек. Прибывшие полицейские в этом убедились. Пожилой мужчина упал шеей на рельсы, а колёса состава отделили его голову от тела.



Установлено, что погибшему местному жителю было 84 года. По предварительной версии, он упал с платформы в тот момент, когда поезд на несколько минут остановился на станции. Обстоятельства выясняются.

