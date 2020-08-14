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14.08.2020 08:56
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Автомобиль на Ветеранов заехал в зону дорожных работ и завалился в яму

Легковой автомобиль попал в неловкую ситуацию ранним утром 14 августа в Кировском районе Санкт-Петербурга. По словам одного из очевидцев, это каршеринг.

Около 4:44 на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна автомобиль сбил дорожные блоки, затем левыми колёсами заехал на участок со снятым асфальтом и завалился полностью, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Не растерялся, выбрался на поверхность спустя секунд 15», — добавляет очевидица Яна, видимо, про водителя. На её фотографиях видно, что прибыли сотрудники МЧС и Скорая помощь.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Галина уточняет, что в 7 часов утра машина находилась на том же месте, и это каршеринг, что до некоторой степени объясняет причину ДТП.

Регулярные сообщения очевидцев об авариях с каршерингом подтверждают расхожее мнение о том, что пользователи сервиса часто водят неаккуратно. Хотя статистики нет, в ГИБДД проблему признают: недавно глава ведомства Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.

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Комментарии (6)

prosto262130721
"Около 4:44..."
Примерно, в 4:43.
Sarong
Каршеринг - это да, но еще вопрос, сколько эти раскопки будут продолжаться? На Ветеранов уже точно больше полугода раскопано, на Ленинском - 1.5 года, и еще конца не видно. Неужели нельзя за месяц-другой все сделать, поменять трубы и закопать обратно?
Штиль
Конечно, каршеринг - не чужая машина, могу ездить на ней как попало, наплевать на правила?
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