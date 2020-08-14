Легковой автомобиль попал в неловкую ситуацию ранним утром 14 августа в Кировском районе Санкт-Петербурга. По словам одного из очевидцев, это каршеринг.

Около 4:44 на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна автомобиль сбил дорожные блоки, затем левыми колёсами заехал на участок со снятым асфальтом и завалился полностью, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Не растерялся, выбрался на поверхность спустя секунд 15», — добавляет очевидица Яна, видимо, про водителя. На её фотографиях видно, что прибыли сотрудники МЧС и Скорая помощь.