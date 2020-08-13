За рубежом на выборах президента Белоруссии за Тихановскую проголосовали 64,5%, в районах Минска — от 10 до 15%
Почти две трети граждан Белоруссии, пришедшие на избирательные участки в дипмиссии своей страны за рубежом, отдали свой голос за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, тогда как в районах Минска процент её сторонников не превысил 15,1%. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны, передаёт 13 августа Tut.by.
За рубежом Тихановская набрала 64,5% голосов, а в районах столицы Белоруссии — от 10,5% до 15,1%. Действующий президент Лукашенко, в свою очередь, получил 30,8% голосов за пределами республики и от 60 до 64,5% — в Минске.
Сайт ЦИК Белоруссии на данный момент неактивен. О многочисленных DDoS- атаках на него ещё 11 августа сообщало государственное новостное агентство «БелТА».
В Евросоюзе результатам голосования не верят и призывают власти остановить насилие в отношении протестующих и начать диалог с ними под угрозой санкций.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике не утихают протесты, силовики проводят массовые задержания.