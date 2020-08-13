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13.08.2020 18:35
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За рубежом на выборах президента Белоруссии за Тихановскую проголосовали 64,5%, в районах Минска — от 10 до 15%

Почти две трети граждан Белоруссии, пришедшие на избирательные участки в дипмиссии своей страны за рубежом, отдали свой голос за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, тогда как в районах Минска процент её сторонников не превысил 15,1%. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны, передаёт 13 августа Tut.by.

За рубежом Тихановская набрала 64,5% голосов, а в районах столицы Белоруссии — от 10,5% до 15,1%. Действующий президент Лукашенко, в свою очередь, получил 30,8% голосов за пределами республики и от 60 до 64,5% — в Минске.

Сайт ЦИК Белоруссии на данный момент неактивен. О многочисленных DDoS- атаках на него ещё 11 августа сообщало государственное новостное агентство «БелТА».

В Евросоюзе результатам голосования не верят и призывают власти остановить насилие в отношении протестующих и начать диалог с ними под угрозой санкций.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике не утихают протесты, силовики проводят массовые задержания.

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Комментарии (3)

Nafanka
А что удивительного - люди уехали из страны, им на эту бывшую родину нас рать, конечно, там протестное голосование выше, но ДАЖЕ там - ТРЕТЬ за Лукашенко - это говорит о многом... Теперь, неплохо было бы определиться с абсолютными цифрами... СКОЛЬКО конкретно людей голосило ЗА границей? 100 тысяч? 500? СКОЛЬКО? НЕ ответа - о чём тогда разговор? Даже! если миллион - то 300 тысяч ЗА - и это ЗА границей! С чего вдруг взяли, что столько же должно быть и в той стране, откуда они сбежали?! И в какой истории выборов по всему миру видано, чтобы за абсолютно никому не известного кандидата было большинство?!
Sibir_5e4d67bbb7aea
Пока там торги идут по процентам и чубы трещат, может что-нибудь присоединим, по просьбам трудящихся... Опыт то есть........
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