Nafanka 13 Авг 2020 в 20:17 13 Авг 2020 в 20:17

А что удивительного - люди уехали из страны, им на эту бывшую родину нас рать, конечно, там протестное голосование выше, но ДАЖЕ там - ТРЕТЬ за Лукашенко - это говорит о многом... Теперь, неплохо было бы определиться с абсолютными цифрами... СКОЛЬКО конкретно людей голосило ЗА границей? 100 тысяч? 500? СКОЛЬКО? НЕ ответа - о чём тогда разговор? Даже! если миллион - то 300 тысяч ЗА - и это ЗА границей! С чего вдруг взяли, что столько же должно быть и в той стране, откуда они сбежали?! И в какой истории выборов по всему миру видано, чтобы за абсолютно никому не известного кандидата было большинство?!