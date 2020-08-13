FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 16:33
1
Печать

В «Яндексе» объяснили, кто приходил в их офисы в Минске. Но вопросов пока больше, чем ответов

«Яндекс» прокомментировал информацию о том, что в его минские офисы вломились вооружённые люди. Как оказалось, последние представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

«Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило в редакцию «Фонтанки» 13 августа.

Её представитель также добавил, что в ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. Среди работников задержанных нет.

Как пишет «Интерфакс», в СК и МВД по Минску эту информацию не подтверждают.

Ранее о том, что в белорусское представительство компании вломились вооружённые люди, сообщили СМИ. В пресс-службе компании почти сразу подтвердили эту информацию, на уточнение подробностей произошедшего ушло больше часа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний