В «Яндексе» объяснили, кто приходил в их офисы в Минске. Но вопросов пока больше, чем ответов
«Яндекс» прокомментировал информацию о том, что в его минские офисы вломились вооружённые люди. Как оказалось, последние представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.
«Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило в редакцию «Фонтанки» 13 августа.
Её представитель также добавил, что в ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. Среди работников задержанных нет.
Как пишет «Интерфакс», в СК и МВД по Минску эту информацию не подтверждают.
Ранее о том, что в белорусское представительство компании вломились вооружённые люди, сообщили СМИ. В пресс-службе компании почти сразу подтвердили эту информацию, на уточнение подробностей произошедшего ушло больше часа.