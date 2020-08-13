В «Яндексе» объяснили, кто приходил в их офисы в Минске. Но вопросов пока больше, чем ответов

«Яндекс» прокомментировал информацию о том, что в его минские офисы вломились вооружённые люди. Как оказалось, последние представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

«Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило в редакцию «Фонтанки» 13 августа.