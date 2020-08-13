Бывшего главу Оренбурга посадили за коррупцию и оштрафовали на 15 млн
Бывшего главу Оренбурга Евгения Арапова посадили за коррупцию и оштрафовали на 15 млн, сообщает 13 августа региональный следком.
Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру, ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.
Суд подтвердил, что в июле 2012 года чиновник через подставное лицо создал фирму, которая заключала со структурами администрации Оренбурга договоры аренды муниципальной недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду. Следствие считает, что на таком бизнесе бывший мэр незаконно заработал более 14 млн рублей.
Кроме того, по данным следствия, в мае 2018 года Агапов вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за проявление лояльности при строительстве объектов в городе.
Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Араповым — в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.
Бывший глава города был задержан в августе 2018 года. Его имущество стоимостью 50 млн рублей было арестовано.