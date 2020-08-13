FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 11:41
4
Печать

Бывшего главу Оренбурга посадили за коррупцию и оштрафовали на 15 млн

Бывшего главу Оренбурга Евгения Арапова посадили за коррупцию и оштрафовали на 15 млн, сообщает 13 августа региональный следком.

Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру, ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

Суд подтвердил, что в июле 2012 года чиновник через подставное лицо создал фирму, которая заключала со структурами администрации Оренбурга договоры аренды муниципальной недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду. Следствие считает, что на таком бизнесе бывший мэр незаконно заработал более 14 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, в мае 2018 года Агапов вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за проявление лояльности при строительстве объектов в городе.

Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Араповым — в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.

Бывший глава города был задержан в августе 2018 года. Его имущество стоимостью 50 млн рублей было арестовано.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

kоt-obormot
Вся эта шелуха ну никак еще не догнала - что она обслуживающий персонал "чего изволите" у всяких ротенбергов, тимченок - и прочего кооператива.
261697121
Оренебург это где? Если в тундре то Оленебург
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний