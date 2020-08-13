Бывшего главу Оренбурга посадили за коррупцию и оштрафовали на 15 млн

Бывшего главу Оренбурга Евгения Арапова посадили за коррупцию и оштрафовали на 15 млн, сообщает 13 августа региональный следком.

Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру, ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

Суд подтвердил, что в июле 2012 года чиновник через подставное лицо создал фирму, которая заключала со структурами администрации Оренбурга договоры аренды муниципальной недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду. Следствие считает, что на таком бизнесе бывший мэр незаконно заработал более 14 млн рублей.