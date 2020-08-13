Грабители в балаклавах прокрались в бизнес-центр на Московском шоссе. После их визита опустели сейфы четырёх компаний
Сотни тысяч рублей стали добычей преступников в Московском районе Петербурга. Их ночной визит в охраняемые офисные помещения надолго запомнится работающему там вахтёру и четырём компаниям, которым они принадлежат.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 августа, около полуночи в минувший вторник пятеро облачённых в чёрную одежду и балаклавы грабителей прокрались в бизнес-центр на Московском шоссе. Отжав стеклопакет, они проникли внутрь и взломали двери в 150 офисах. Прибежавший на шум вахтёр был связан скотчем и оставлен в служебном помещении.
Преступников интересовали сейфы с деньгами. С момента, как в одном из помещений сработала сигнализация, до приезда сотрудников частной охранной организации, а это порядка 40 минут, они успели вскрыть четыре металлических ящика и забрать 357,5 тысячи рублей.
На месте работала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабеж).