FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 07:25
0
Печать

Можно обойтись без зонтика. Погода в Петербурге идёт на поправку

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

Пока в Санкт-Петербурге ещё прохладно, хотя отсутствие дождя и слабый ветер делают погоду более благостной. И уже с завтрашнего дня начнётся потепление.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 августа в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. Если ночью местами было всего плюс 8, то днём воздух прогреется до 16-18 градусов.

Обычно 13 августа температура колеблется в пределах от 11 до 22 градусов. За 57-летнюю историю погодных наблюдений в этот день чаще было облачно с прояснениями, без осадков. В 1976 году минимальная дневная температура в Санкт-Петербурге составила плюс 4 градуса, это самое холодное 13 августа. А самое тёплое случилось в 2007 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

В пятницу, 14 августа, тоже переменная облачность, преимущественно без осадков, но уже 20-22 градуса. В субботу, 15-го, температура останется на том же уровне, и возможны кратковременные дожди.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний