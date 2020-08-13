Пока в Санкт-Петербурге ещё прохладно, хотя отсутствие дождя и слабый ветер делают погоду более благостной. И уже с завтрашнего дня начнётся потепление.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 августа в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. Если ночью местами было всего плюс 8, то днём воздух прогреется до 16-18 градусов.



Обычно 13 августа температура колеблется в пределах от 11 до 22 градусов. За 57-летнюю историю погодных наблюдений в этот день чаще было облачно с прояснениями, без осадков. В 1976 году минимальная дневная температура в Санкт-Петербурге составила плюс 4 градуса, это самое холодное 13 августа. А самое тёплое случилось в 2007 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

