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12.08.2020 22:35
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Упавшую в Неву девушку вытащили спасатели. Ее судьбу решили секунды

Девушка сорвалась в Неву с Дворцовой набережной. Невеселой развязке помешали сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого вечера 12 августа гуляющие по Дворцовой набережной у Троицкого моста заметили, как с гранитного спуска в реку упала девушка. Ее относило течением от берега. По звонкам очевидцев к мосту с моторной лодкой в прицепе выехали спасатели. Они преодолели вечерние пробки за пять минут.

Девушке хватило времени, чтобы обессилеть. Она готова была сдаться, сообщили «Фонтанке» очевидцы, и почти ушла под воду, когда спасатель протянул руку. Пострадавшую вытащили на берег и передали медикам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Елена Козюкова
Может комментаторы не в курсе что именно в этом районе у Невы два течения в разных направлениях и водовороты.Если кто-то не в курсе не пишите ерунды.
dragvs
Написано так словно она над пропастью висела. Это же Нева, выловили бы ее
dragvs
Драма-драма, но девушку бы спасли так или иначе.
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