Упавшую в Неву девушку вытащили спасатели. Ее судьбу решили секунды

Девушка сорвалась в Неву с Дворцовой набережной. Невеселой развязке помешали сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого вечера 12 августа гуляющие по Дворцовой набережной у Троицкого моста заметили, как с гранитного спуска в реку упала девушка. Ее относило течением от берега. По звонкам очевидцев к мосту с моторной лодкой в прицепе выехали спасатели. Они преодолели вечерние пробки за пять минут.



Девушке хватило времени, чтобы обессилеть. Она готова была сдаться, сообщили «Фонтанке» очевидцы, и почти ушла под воду, когда спасатель протянул руку. Пострадавшую вытащили на берег и передали медикам.

