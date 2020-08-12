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12.08.2020 17:08
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Давно так плохо не было. Британская экономика вошла в техническую рецессию впервые за 65 лет

Британский ВВП показал падение во втором квартале — он рухнул на 20,4% по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года. Экономика страны вошла в техническую рецессию, сообщает 12 августа Национальная статистическая служба Великобритании.

По информации, опубликованной на сайте ONS, британский ВВП падает второй квартал подряд — с января по март он сократился на 2,2%. Причиной вхождения экономики страны в техническую рецессию стало существенное потрясение во время пандемии, считают аналитики службы. Они отмечают, что с апреля по июнь был зафиксирован самый большой спад за квартал начиная с 1955 года. По их оценкам, заметнее всего на бизнесе отразились ограничения по режиму работы и социальному дистанцированию.

В апреле больше всего пострадали три ключевых сектора страны — услуги, производство и строительство, говорится в отчете ONS. При этом в июне, когда в стране началось постепенное смягчение ограничительных мер, ежемесячный ВВП вырос на 8,7% к маю 2020 года. Несмотря на то что он все равно оказался на 17,2% ниже февральских показателей, снятие ограничений привело к росту спроса и увеличению объемов производства.

Однако возобновить торговлю смогли не все — из-за закрытия серьезно пострадала сфера услуг, отмечают аналитики. В июне объем производства в этом секторе упал на 17,6% по сравнению с февралем 2020 года. Кроме того, заметное падение — на 24,8% — показала строительная отрасль.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Британии заразились 313 тыс. человек — около 47 тыс. из них скончались.

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Комментарии (1)

zlopopik
так а сколько можно за прибылью гоняться? при этом для островного государства прибыль образуется за счет внешних источников (по-русски говоря - за счет обворовывания и ограбления других стран).
так что - все путем.
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