Четырехлетняя девочка с острой болью в животе оказалась с мамой в пробке на Таллинском шоссе. Чтобы как можно быстрей показать ее врачам, им на помощь пришли сотрудники ГИБДД.



О спасении ребенка 12 августа «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Водитель «Киа» обратился за помощью к дорожным полицейским накануне около полудня, когда на трассе скопилась пробка. Женщина рассказала, что ее четырехлетняя дочь жалуется на сильную боль, мама подозревала, что ребенок мог чем-то отравиться. На ее просьбу о помощи откликнулись старший лейтенант полиции Александр Сергеев и сержант полиции Михаил Кривошеев.