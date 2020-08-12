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12.08.2020 17:18
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Дорожные полицейские разогнали пробку на Таллинском шоссе, чтобы спасти ребенка

Четырехлетняя девочка с острой болью в животе оказалась с мамой в пробке на Таллинском шоссе. Чтобы как можно быстрей показать ее врачам, им на помощь пришли сотрудники ГИБДД.

О спасении ребенка 12 августа «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Водитель «Киа» обратился за помощью к дорожным полицейским накануне около полудня, когда на трассе скопилась пробка. Женщина рассказала, что ее четырехлетняя дочь жалуется на сильную боль, мама подозревала, что ребенок мог чем-то отравиться. На ее просьбу о помощи откликнулись старший лейтенант полиции Александр Сергеев и сержант полиции Михаил Кривошеев.

Александр Сергеев&nbsp;
Александр Сергеев Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Михаил Кривошеев
Михаил КривошеевФото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Регулируя дорожную обстановку, на большой скорости и грамотно маневрируя по ходу движения, полицейские оперативно сопроводили в детскую городскую больницу автомобиль с девочкой. Ее экстренно госпитализировали», — добавили в главке.

После госпитализации сотрудники вернулись к своим обязанностям, а на следующий день папа девочки позвонил им с благодарностью. Ребенка удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает, врачи разрешили долечивать ее дома.

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Комментарии (5)

260569221
Пы сы. Лучше бы боролись с ба ра нами, которые эти пробки создают.
260569221
Окей... если буду из за пробок опаздывать на работу- знаю кому звонит. Из серии: «а че, так можно было что ли???»
AlexPet
Круто-круто!
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