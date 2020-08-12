На вечеринку по поводу выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном «Ролекс» 11 августа Филипп Киркоров пришел без маски. Журналистам он объяснил, что у него «антител сейчас очень много».

Как сообщает 12 августа издание «Подъём», певец сообщил, что переболел коронавирусом, бессимптомно и единственный среди своей родни и окружения:



«Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились».



По его словам, у него сейчас много антител в организме, а бессимптомно он переболел, потому что он — Киркоров.

