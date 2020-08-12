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12.08.2020 13:30
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«Я — Киркоров. Болею бессимптомно». Король российской эстрады рассказал, что переболел коронавирусом

Филипп Киркоров переболел коронавирусом

На вечеринку по поводу выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном «Ролекс» 11 августа Филипп Киркоров пришел без маски. Журналистам он объяснил, что у него «антител сейчас очень много».

Как сообщает 12 августа издание «Подъём», певец сообщил, что переболел коронавирусом, бессимптомно и единственный среди своей родни и окружения:

«Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились».

По его словам, у него сейчас много антител в организме, а бессимптомно он переболел, потому что он — Киркоров.

СМИ уже выстроили предположения, что из-за нерегулярного ношения маски во время белорусского фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в середине июля, Киркоров мог именно там подхватить инфекцию.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Почему он не царь, а король? Наверное, в силу собственного иностранного происхождения и предпочитаемых половых перверсий.
Modest_5e4ce41f7533b
Такое заявление надо было делать вслед за премьером, а теперь уже эффект не тот.
local_5e4d8cf621bfb
А кто в короли последний? Его короновали на сходняке поющих под фанеру?
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