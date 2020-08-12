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12.08.2020 13:35
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Таможенник в Петербурге осуждён за подлог. Посодействовав семейному воспитанию, он избежал сурового наказания

В Санкт-Петербурге таможенному инспектору назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф. Уголовного преследования ему удалось избежать.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, 12 августа Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело старшего таможенного инспектора Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни. В мае 2020 года он проводил таможенный контроль на складе морского перегрузочного комплекса «Бронка». Как говорится в пресс-релизе, мужчина, «преследуя цель оказать содействие коммерческой организацией в скорейшем выпуске товара, внёс в акт таможенного досмотра ложные сведения о составе товара, находящегося в контейнерах». В результате служебного подлога незадекларированный товар был выпущен в свободное обращение на территории России.

В отношении инспектора было возбуждено дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности). Но уголовное дело прекратили. Основанием послужила статья 76.2 УК РФ (лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно иным образом загладило причинённый преступлением вред). Подсудимый загладил вред, добровольно внеся 50 тысяч рублей на счет СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3». С учётом всех обстоятельств суд освободил инспектора от уголовной ответственности и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

Вадим Линин
Красивая схема! За подлог получил хорошую благодарность, но поймали.
Официально "отбашлял" всего 80т, хотя, думаю, благодарность была с сотнях тысяч (иначе смысла нет) - чист перед законом! Можно дальше крутить схемы на таможне!
А СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3» - это новая обнальная контора такая?
260928241
А как с работой то , соблазнительной ? На работе то останется ? Сообщите нам , сирым и убогим.
Obseerv
На свободе - с чистой совестью, просветлённым сознанием и похудевшим кошельком...
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