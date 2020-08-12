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12.08.2020 11:05
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Свечная лавка храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре лишилась части выручки. Ищут высокого мужчину в черной куртке

Сообщение о краже денег поступило в полицию Колпинского района накануне из храма Александра Невского в Усть-Ижоре. Вор воспользовался тем, что свечница отвлеклась, и забрал и свои деньги, и сдачу.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, кража произошла около трех часов дня, когда к свечной лавке подошел высокий мужчина в черной куртке и синих джинсах. Он попросил несколько свечей и передал 70-летней свечнице купюру в 5 тысяч рублей. Она выложила на прилавок сдачу в 4900 и в этот момент её отвлекли. Когда женщина обернулась, то обнаружила, что нет ни купюры, ни сдачи.

Мужчина скрылся на белой иномарке. Его ищут.

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Комментарии (2)

HomerMP
Бог дал - бог взял.
262232801
грабь награбленное!
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