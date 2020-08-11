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11.08.2020 17:25
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На КАД перекроют две полосы между вантовым мостом и Московским шоссе

На кольцевой автодороге Петербурга из-за работ по устранению колейности сузят еще один участок внутреннего кольца. На 10 дней добавят пробок на отрезке от вантового моста до развязки с Московским шоссе.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 26 августа на участке с 57-го по 63-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Устранением колейности занимается ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий, добавляют в управлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Для таких же работ с 15 по 25 августа будут перекрыты две полосы внутреннего кольца в районе развязки с трассой «Кола».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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