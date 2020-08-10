Пробки на востоке КАД пропишутся на 10 дней: для устранения колеи дорогу сузят вдвое
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 51-го по 54-й километр внутреннего кольца, в районе развязки с «Колой», ограничения введут на период с 15 по 25 августа. Третья и четвёртая полосы будут перекрыты, на первой и второй скорость движения ограничат до 50 км/ч. Причина — работы по устранению колейности, генеральный подрядчик — ООО «Техносфера Инжиниринг».
Об ограничении водителей будут предупреждать на табло, с помощью дорожных знаков и световой сигнализации.