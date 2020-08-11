Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Об этом 11 августа сообщается в группе информационно-туристического портала города Валдая в «ВКонтакте».
Как говорится в опубликованном посте, авария произошла в 12:40 на перекрестке улиц Ленина и Совхозной. По предварительной информации, Mitsubishi L200 под управлением народного артиста не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с Renault Sandero.
В результате дорожного происшествия с травмой руки была госпитализирована пассажирка японской легковушки. Ширвиндту и его пассажирам медицинская помощь не понадобилась.
В группе портала в соцсети также опубликованы фотографии, на которых видно, что за рулём Mitsubishi L200 сидит мужчина, внешне похожий на Александра Ширвиндта.