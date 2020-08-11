Петербуржцы, соскучившиеся по турецким пляжам, вынуждены были провести ночь в аэропорту Пулково. Рейс авиакомпании Nordwind задержали более чем на 5 часов. Отдыхающие должны были вылететь в Анталью в 2 часа ночи 11 августа, однако, всё ещё находятся на территории Северной столицы.



Как рассказал «Фонтанке» читатель Константин, сперва рейс перенесли на 3.00, затем на 5.00, далее на 7.00 и на 8.00. Пассажиры, вынужденные томиться в Пулково с детьми, получили еду и воду. Вероятная причина задержки — техническая неисправность воздушного судна. По словам отпускников, из Москвы прилетел другой борт, старый же отогнали на стоянку.

