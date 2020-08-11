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11.08.2020 08:09
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Пассажиры рейса из Петербурга в Анталью «позагорали» в Пулково более пяти часов

Петербуржцы, соскучившиеся по турецким пляжам, вынуждены были провести ночь в аэропорту Пулково. Рейс авиакомпании Nordwind задержали более чем на 5 часов. Отдыхающие должны были вылететь в Анталью в 2 часа ночи 11 августа, однако, всё ещё находятся на территории Северной столицы.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Константин, сперва рейс перенесли на 3.00, затем на 5.00, далее на 7.00 и на 8.00. Пассажиры, вынужденные томиться в Пулково с детьми, получили еду и воду. Вероятная причина задержки — техническая неисправность воздушного судна. По словам отпускников, из Москвы прилетел другой борт, старый же отогнали на стоянку.

Фото: Читатель «Фонтанки» Константин
Фото: Читатель «Фонтанки» Константин
Фото: Читатель «Фонтанки» Константин
Фото: Читатель «Фонтанки» Константин
Фото: Читатель «Фонтанки» Константин

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Комментарии (6)

Роберто
Кто-то потерял утро на пляже...
Теперь это будет утро на заселение.
DEMOMON
Могли бы за время карантина привести все воздушные суда в надлежащее состояние.
Маэстро
Слишком много задержек и отмен рейсов. Все самолёты, особенно вылетающие за рубеж, выходят из строя? Или получив от людей деньги, можно отменять рейсы, деньги пускать в оборот, а людям выписывать «ваучеры». Узаконенное мошенничество.
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