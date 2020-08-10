Путешествие в один конец. Российских туристов, умерших от коронавируса, могут не вернуть из Турции

Авиакомпании имеют право отказывать в репатриации умерших в Турции иностранцев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом российских путешественников предупреждает посольство в Анкаре.



«В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции», — цитирует 10 августа памятку диппредставительства АТОР. Возможный отказ возвращать на родину коронавирусных умерших объясняют высоким риском инфицирования.

«Фонтанка» рассказывала, что будет, если вдали от родных берегов подхватить COVID-19. Говоря о предполагаемых расходах, страховщики не упоминали риск хоронить заболевших и умерших в чужой стране. Представитель международной сети страховых компаний ERV также заявил АТОР, что речь не идёт о стопроцентном отказе.