Путешествие в один конец. Российских туристов, умерших от коронавируса, могут не вернуть из Турции
Авиакомпании имеют право отказывать в репатриации умерших в Турции иностранцев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом российских путешественников предупреждает посольство в Анкаре.
«В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции», — цитирует 10 августа памятку диппредставительства АТОР. Возможный отказ возвращать на родину коронавирусных умерших объясняют высоким риском инфицирования.
«Фонтанка» рассказывала, что будет, если вдали от родных берегов подхватить COVID-19. Говоря о предполагаемых расходах, страховщики не упоминали риск хоронить заболевших и умерших в чужой стране. Представитель международной сети страховых компаний ERV также заявил АТОР, что речь не идёт о стопроцентном отказе.
«У нас были случаи репатриации из-за границы весной этого года, проблем тут не было. Тела инфицированных особо опасными инфекциями и мы, и другие страховщики не раз вывозили из-за рубежа, в этом случае просто ведется другая подготовка к этой процедуре, существует особый протокол», — объясняет исполнительный директор ERV Юлия Алчеева.
В посольстве сообщают, что, несмотря на масочный режим в стране, в отелях ношение средств индивидуальной защиты не регламентировано и носит уведомительный характер. Также нет конкретного алгоритма по поголовной проверке всех постояльцев отеля и их принудительной госпитализации.