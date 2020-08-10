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10.08.2020 18:25
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Путешествие в один конец. Российских туристов, умерших от коронавируса, могут не вернуть из Турции

Авиакомпании имеют право отказывать в репатриации умерших в Турции иностранцев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом российских путешественников предупреждает посольство в Анкаре.

«В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции», — цитирует 10 августа памятку диппредставительства АТОР. Возможный отказ возвращать на родину коронавирусных умерших объясняют высоким риском инфицирования.

«Фонтанка» рассказывала, что будет, если вдали от родных берегов подхватить COVID-19. Говоря о предполагаемых расходах, страховщики не упоминали риск хоронить заболевших и умерших в чужой стране. Представитель международной сети страховых компаний ERV также заявил АТОР, что речь не идёт о стопроцентном отказе.

«У нас были случаи репатриации из-за границы весной этого года, проблем тут не было. Тела инфицированных особо опасными инфекциями и мы, и другие страховщики не раз вывозили из-за рубежа, в этом случае просто ведется другая подготовка к этой процедуре, существует особый протокол», — объясняет исполнительный директор ERV Юлия Алчеева.

В посольстве сообщают, что, несмотря на масочный режим в стране, в отелях ношение средств индивидуальной защиты не регламентировано и носит уведомительный характер. Также нет конкретного алгоритма по поголовной проверке всех постояльцев отеля и их принудительной госпитализации.

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Комментарии (2)

читатель№1
когда у человека нет зачастую иного смысла жизни, кроме как раз в год (а лучше 2) съездить на море, то смерть возле шезлонга под гул вечеринки с аниматорами - это своего рода Одиссея, с присущей ей драматургией. Даже некий микс Одиссеи и Иллиады, ведь неподалеку от менеджера автосалона, инженера по эксплуатации, юриста, даже чиновника скончался когда-то великий Ахилл. Он тоже своего рода ехал ... на море. И он же встретит павшего на входе в Элизиум. Правда какова будет встреча павшего от коронавируса вперемежку с ол_инклюзив_алкоголем праздного обывателя и Ахилла по итогу? Ну да что об этом думать: можно ехать на море! море! аморе-море я остаюсь. Турецкие мужчины для россиянок, аниматоры для детей, бары, 5 звезд, Турция!
yar_5e4cc335310b6
Отличная статья в полтверждению к лозунгу некоторых оф. Представителей РФ :"Своих не бросаем".

Прэлэстно.
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