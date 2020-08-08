Первые самолеты улетели в Турцию, манят российских туристов Черногория и Танзания с Хорватией. Но что будет, если вдали от родных берегов заболеть коронавирусом?

1000 долларов в день. Спасет ли стандартная страховка от коронавируса в Турции

Фото: Сергей Михеев/Коммерсантъ

В теории лечение от COVID-19, как и в случае других вирусных заболеваний (ОРВИ или гриппа), покрывается базовым страховым полисом. Но, как выяснила «Фонтанка», не каждая страховка включает риски «эпидемии и карантина» в зарубежных странах. В некоторых случаях придется доплатить. Но точно в разы меньше, чем тем, кто отправится в путешествие вообще без полиса.

Власти Турции после открытия границ заявили, что у них резко увеличилось число заражений коронавирусом. В курортных зонах проблем пока не наблюдается. Зато фиксируется рост числа заболевших в крупных городах: Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе. Перелеты в Стамбул из Петербурга выполняются со 2 августа. Авиасообщение с Антальей начнется с 10 августа.



В «Росгосстрахе», «Тинькоффе», Сбербанке и в некоторых других компаниях «Фонтанке» подтвердили, что коронавирус отдельно в рисках не выделяют и он покрывается стандартной, даже самой дешевой страховкой, которая может стоить и 500 рублей за неделю. А вот в «Иногосстрахе», например, уже нет.

«Понимая, что въезд во многие страны будет возможен только с туристической страховкой, покрывающей лечение COVID-19, мы ввели в покрытие отдельную опцию «Страхование от коронавируса». Стоимость полиса со включенной опцией вырастет на 15%», — рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Власов.

Если появятся симптомы и есть полис, то страховщики рекомендуют самоизолироваться и обратиться в сервисный центр компании, который сориентирует по дальнейшим действиям.

«Если медучреждением (лечащим врачом) будет назначен ПЦР-тест, он будет проведен, больной изолирован и направлен в медклинику. В Турции возможность проведения теста ПЦР и лечения больных с COVID-19 есть в государственных госпиталях в Анталии и Алании», — объяснила директор департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Надежда Минина.



А вот если полиса нет или он коронавирус не включает, то придется платить из своего кармана, и немало. За исключением легкой формы лечение проходит в больнице. И при средней тяжести продолжается 14 дней, в тяжелом случае — от 3 до 6 недель.

«На территории Турции преимущественно лечение будет осуществляется в государственных медицинских учреждениях, распределение в которые будет происходить по направлению муниципальных служб. Стоимость лечения при средней форме заболевания примерно будет составлять около 2000 долларов за весь курс. При тяжелой форме заболевания и необходимости ИВЛ (искусственной вентиляции легких) стоимость госпитализации может возрасти до 1000 долларов за каждые сутки в палате интенсивной терапии», — отметил Власов.

В «Росгосстрахе» привели немного более низкие расценки.

«В среднем стоимость одних суток госпитализации составляет приблизительно 300–600 долларов. Расходы по COVID-19 для иностранных граждан не покрываются со стороны государства и будут выставлены либо сервисным компаниям, либо самим больным», — рассказала Надежда Минина.



При легкой форме заболевания, как правило, госпитализация не требуется, показана только самоизоляция и выполнение рекомендаций лечащего врача. И здесь есть еще один риск — не все страховые готовы это оплачивать.

Например в пресс-службе «Тинькоффа» заявили, что их стандартная страховка возмещает расходы как на амбулаторное, так и на стационарное лечение, а также расходы на медикаменты.

«По полису покрывается в полном объеме экстренная медицинская помощь, все необходимые в рамках экстренной помощи обследования и лечение, назначенные лечащим врачом (амбулаторное, стационарное лечение, транспортировка скорой помощи при необходимости)», — заверил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра.

А вот в РЕСО рассказали, что расходы, связанные с карантином или изоляцией больного, не покрываются страховкой.

«Вероятность необходимости самостоятельной оплаты — частичной оплаты расходов в связи COVID существует. По возвращении из поездки у застрахованного есть право подать в офис страховщика документы для рассмотрения вопроса о компенсации расходов», — уточнила заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия», начальник Управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж Элина Мелик-Пашаева.



«Медико-транспортные расходы, расходы по посмертной репатриации, транспортные расходы по возвращению к постоянному месту жительства, расходы по проживанию на территории страхования (на весь срок карантина) по заболевшим COVID-19 будут оплачиваться в размере фактически понесенных расходов в рамках страховой суммы, установленной по этим видам помощи/услуг договором страхования», — сообщила начальник управления андеррайтинга, поддержки продаж и сопровождения договоров в туристической индустрии страховой компании «Согласие» Ирина Носкова.

Так какой полис выбрать? В условиях непредсказуемости течения болезни «Ренессанс страхование» рекомендует полисы с покрытием в 50 тысяч долларов. В «Ингосстрахе» клиентам советуют полисы с еще более с высокой страховой суммой — до 100 тысяч долларов или евро с включением в полис опции «Страхование от коронавируса». А в пресс-службе Сбербанка рекомендовали путешественникам и вовсе оформлять «Страхование путешественников» с максимальной страховой суммой, которую они могут себе позволить.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

