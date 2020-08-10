С доходного дома в центре Петербурга сбили непрочную лепнину. Торопились так, что забыли о пешеходах
Элементы декора жилого дома в центре Петербурга спасали от обрушения, сбивая в авральном режиме. Пыль и камень днём 10 августа летели на неогороженный тротуар и припаркованные автомобили.
О работах с фасадом пятиэтажки на пересечении 2-й Советской и Дегтярной «Фонтанке» сообщил читатель. Мужчину, сбивающего лепнину с эркера, он увидел около трёх часов дня, положенного по регламенту ограждения в опасной зоне не заметил.
«Мужчина представился работником ЖКС №3. По его словам, женщина открыла окно, и у неё отошёл кусок лепнины. Для предотвращения обрушения лепнину решили сбить, - рассказывает читатель. - Внизу стояла женщина, которая тоже представилась работником этого ЖКС, и второй мастер, который должен был следить за прохожими, но это не отменяет того, что пыль и небольшие камни летели на машину».
читатель «Фонтанки» Александр
На видеозаписи со стороны Дегтярной улицы сотрудники, присматривающие за сохранностью пешеходов, не попали.
Администрации Центрального района причину падающей лепнины подтвердила. Её сбивали по заявке жительницы, иным способом очистить стену не представлялось возможным - камень крошился в руках. В Жилкомсервисе №3 признали, что работы провели оперативно, но в ущерб безопасности. В пресс-службе администрации отметили, что будут разбираться в подходе жилищников.
Сотрудники Жилкомсервиса №3 в понедельник также работали со стороны 2-й Советской. На фасаде соседнего - 10-го - дома меняли строительные леса. Работы были запланированы, так что, как утверждается, там про ограждения не забыли.
Дом на углу 2-й Советской и Дегтярной построен в стиле эклектика в 1904 году по проекту архитектора Александра Хренова. Ремонт фасада дореволюционной пятиэтажки намечен на 2033 - 2035 год.