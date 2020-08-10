Элементы декора жилого дома в центре Петербурга спасали от обрушения, сбивая в авральном режиме. Пыль и камень днём 10 августа летели на неогороженный тротуар и припаркованные автомобили.



О работах с фасадом пятиэтажки на пересечении 2-й Советской и Дегтярной «Фонтанке» сообщил читатель. Мужчину, сбивающего лепнину с эркера, он увидел около трёх часов дня, положенного по регламенту ограждения в опасной зоне не заметил.



«Мужчина представился работником ЖКС №3. По его словам, женщина открыла окно, и у неё отошёл кусок лепнины. Для предотвращения обрушения лепнину решили сбить, - рассказывает читатель. - Внизу стояла женщина, которая тоже представилась работником этого ЖКС, и второй мастер, который должен был следить за прохожими, но это не отменяет того, что пыль и небольшие камни летели на машину».