Коронавирус побежден. Завод Hyundai вернулся к работе в три смены

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», принадлежащий корейскому концерну Hyundai с 10 августа вернулся к работе в три производственные смены. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Во время пандемии коронавируса предприятие сначала ушло на каникулы, затем работало в две смены.

Предприятие будет выпускать порядка 980 автомобилей для российского рынка и на экспорт.

Из-за простоя завода в первом полугодии 2020 года Hyundai продал в России 63852 автомобиля, что на 27% меньше чем в тот же период в прошлом году, ранее сообщал Автостат. Несмотря на это компания заняла 10,2% российского авторынка.