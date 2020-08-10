Сергей Харлашкин может уйти из «Метростроя». Заступить на смену готовится директор новой «дочки» СТГ Геннадия Тимченко
Досрочное прекращение полномочий главы «Метростроя» Сергея Харлашкина войдет в повестку внеочередного общего собрания акционеров компании. Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, предложение провести такое собрание 21 сентября вынесла совладелец компании Ольга Александрова.
Одновременно акционерам предлагается выбрать нового руководителя. Заявлена кандидатура Константина Ерошенко, который сейчас является советником Сергея Харлашкина. Полномочия ему могут вручить сроком на пять лет.
Напомним, супруга бывшего гендиректора «Метростроя» Ольга Александрова стала обладательницей
О том, что над головой Сергея Харлашкина сгущаются административные тучи, свидетельствовал тот факт, что совет директоров не рекомендовал собранию акционеров утверждать годовой отчет. Это случилось на фоне заморозки счетов и возобновления банкротного спора с налоговой инспекцией.
Фигуру Константина Ерошенко также начали ассоциировать с петербургским метростроением относительно недавно. Он является советником Харлашкина, но параллельно оказался директором сразу двух компаний с названием «Метротрансстрой». Именно это название звучало на совещаниях в Смольном, где представители компании «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко предлагали городу создать новую метростроительную организацию. Один из «Метротрансстроев» является «дочкой» СТГ.