Сергей Харлашкин может уйти из «Метростроя». Заступить на смену готовится директор новой «дочки» СТГ Геннадия Тимченко

Досрочное прекращение полномочий главы «Метростроя» Сергея Харлашкина войдет в повестку внеочередного общего собрания акционеров компании. Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, предложение провести такое собрание 21 сентября вынесла совладелец компании Ольга Александрова.

Одновременно акционерам предлагается выбрать нового руководителя. Заявлена кандидатура Константина Ерошенко, который сейчас является советником Сергея Харлашкина. Полномочия ему могут вручить сроком на пять лет.