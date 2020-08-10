Дерзкие анонимы кинули письмо с «бомбой» на почту ФСБ. «Взрывное» сообщение также прилетело детской больнице
Очередные анонимные сообщения с угрозами взрывов в минувшие выходные пришли в Красносельский и Адмиралтейский районы Петербурга. Их авторам не удалось посеять тревогу.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, в качестве объектов «минёры» выбрали Детскую городскую больницу
В первом случае анонимка пришла с электронной почты агентства интернет-маркетинга непосредственно в медучерждение. Его обследование продлилось меньше часа, ничего опасного не нашли. Эвакуация не проводилась.
Во втором случае тревожное письмо поступило на e-mail, указанный на официальном сайте местного управления ФСБ. Его авторы утверждали, что некий Арсений планирует заминировать ТК. Проверка номера телефона, с которого поступило сообщение, показала, что он принадлежит 24-летнему жителю Дагестана. Обследование торгового комплекса не подтвердило поступившую информацию. Посетителям даже не пришлось прерывать шопинг.
По данным «Фонтанки», обе анонимки могут лечь в основу уголовных дел.