Дерзкие анонимы кинули письмо с «бомбой» на почту ФСБ. «Взрывное» сообщение также прилетело детской больнице

Очередные анонимные сообщения с угрозами взрывов в минувшие выходные пришли в Красносельский и Адмиралтейский районы Петербурга. Их авторам не удалось посеять тревогу.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, в качестве объектов «минёры» выбрали Детскую городскую больницу № 1 на Авангардной улице и торговый комплекс «Сенная» на улице Ефимова.



В первом случае анонимка пришла с электронной почты агентства интернет-маркетинга непосредственно в медучерждение. Его обследование продлилось меньше часа, ничего опасного не нашли. Эвакуация не проводилась.

