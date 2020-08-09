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09.08.2020 17:30
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Обвиняемого во взяточничестве полицейского из Приморского района решили подержать в Крестах

Суд отправил под стражу полицейского из Приморского района Петербурга. Он просил что угодно, только не изолятор.

О решении 9 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга, инспектор ППСП Александр Крючков должен находиться в изоляторе до 5 октября. Он просил о любой другой мере, не связанной с заключением под стражу.

Накануне стало известно, что Крючкову и его коллеге Ивану Калееву предъявлено обвинение по статье о взятке группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Калееву и Крючкову на рабочем пути попалась петербурженка, которая хранила наркотики. Они были готовы ее не оформлять и отпустить, но за вознаграждение. Сперва услуги оценили в 200 тысяч рублей, в итоге сошлись на 50-ти. После получения взятки обоих задержали.

Избрание меры пресечения Калееву ожидается тоже сегодня.

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