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08.08.2020 18:26
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За взятку в 50 тысяч задержали инспектора ППС и полицейского из Приморского района. Они предлагали свободу и делали скидки

Следственный комитет задержал, обвинил и думает о мере пресечения для двух сотрудников УМВД Петербурга, которых поймали на взятке. Они просили деньги за свободу от уголовной ответственности.

Об этом 8 августа сообщает СК, добавляя, что обвинение предъявлено 36-летнему инспектору патрульно-постовой службы и 27-летнему полицейскому мобильного взвода отдельного батальона УМВД России по Приморскому району. По версии следствия, они были готовы закрыть глаза на незаконное хранение наркотиков 25-летней петербурженкой, за это просили 200 тысяч. Сговориться удалось на пятидесяти, их задержали при передаче денег.

Им вменяют взятку группой лиц по предварительному сговору. Мера пресечения еще не определена.

© Фонтанка.Ру

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