Всех задержанных у Гостиного двора отпустили, но с протоколами. Девушку пришлось забирать матери
Два активиста, которые оказались в отделе полиции после пикетирования в центре Петербурга, должны будут туда вернуться. Третью задержанную забрала мама.
Как пишет «ОВД-Инфо», к вечеру 8 августа всех троих задержанных выпустили из отдела. Двое молодых людей получили протоколы о неповиновении законному распоряжению полицейских, девушка, которой, как оказалось, нет 18 лет, освобождена в присутствии мамы. Ее защитников отпустили с обязательством о явке, по статье 19.3 КоАП можно получить до 15 суток ареста, решение принимает суд. На мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.
Активистов задержали у Гостиного двора в районе четырех часов дня. Они вышли с пикетами в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. После слов исполняющего его обязанности Михаила Дегтярёва, который сравнил протестующих с отъевшимися пернатыми, активисты выходят не на пикеты и митинги, а «кормить голубей».
Пока возле метро шли акция и задержания, полиция во всех углах в округе искала свой дрон. Квадрокоптер на 2,5 млн рублей в руки оппозиции, вопреки опасениям, не попал. Он разбился в одном из дворов на площади Островского.