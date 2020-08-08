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08.08.2020 22:04
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Всех задержанных у Гостиного двора отпустили, но с протоколами. Девушку пришлось забирать матери

Два активиста, которые оказались в отделе полиции после пикетирования в центре Петербурга, должны будут туда вернуться. Третью задержанную забрала мама.

Как пишет «ОВД-Инфо», к вечеру 8 августа всех троих задержанных выпустили из отдела. Двое молодых людей получили протоколы о неповиновении законному распоряжению полицейских, девушка, которой, как оказалось, нет 18 лет, освобождена в присутствии мамы. Ее защитников отпустили с обязательством о явке, по статье 19.3 КоАП можно получить до 15 суток ареста, решение принимает суд. На мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

Активистов задержали у Гостиного двора в районе четырех часов дня. Они вышли с пикетами в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. После слов исполняющего его обязанности Михаила Дегтярёва, который сравнил протестующих с отъевшимися пернатыми, активисты выходят не на пикеты и митинги, а «кормить голубей».

Пока возле метро шли акция и задержания, полиция во всех углах в округе искала свой дрон. Квадрокоптер на 2,5 млн рублей в руки оппозиции, вопреки опасениям, не попал. Он разбился в одном из дворов на площади Островского.

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Комментарии (3)

Olen
Можно было в отделение подъехать и продемонстрировать полицейским юридическую грамотность, не факт конечно что они бы достойно оценили, но всегда есть шанс остаться до утра в компании внимательных слушателей :)

Потом придёт усталый отец с работы, всыпит девочке словесных люлей, хотя наверное лучше реальных, и посоветует ей ждать новый iPhone не от него, а от Фургала, а еще лучше из Госдепа.
Девочка рискует себе жизнь испортить. Фургал даже отсидев 10 лет выйдет богатым и состоятельным, свалит за границу и будет от туда фиги показывать дурочкам получившим административные протоколы в свою биографию, включая конечно и эту несовершеннолетнюю дурочку.
Nerevar
Как всегда: охранители куражатся над мирными беззащитными гражданскими.
262124491
С какой стати « о неисполнении обязанностей по воспитанию» - за то что воспитала свободного человека! В 14 паспорт выдают - значит гражданин. В отличат от многих она не побоялась продемонстрировать свою гражданскую позицию. А почему полицаи не совершеннолетнюю подтащили в участок? Ей угражала опасность? Она била витрины?
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