Всех задержанных у Гостиного двора отпустили, но с протоколами. Девушку пришлось забирать матери

Два активиста, которые оказались в отделе полиции после пикетирования в центре Петербурга, должны будут туда вернуться. Третью задержанную забрала мама.



Как пишет «ОВД-Инфо», к вечеру 8 августа всех троих задержанных выпустили из отдела. Двое молодых людей получили протоколы о неповиновении законному распоряжению полицейских, девушка, которой, как оказалось, нет 18 лет, освобождена в присутствии мамы. Ее защитников отпустили с обязательством о явке, по статье 19.3 КоАП можно получить до 15 суток ареста, решение принимает суд. На мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

