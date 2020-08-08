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08.08.2020 21:45
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В Колпино компания молодых людей напилась, угнала лодку и чуть не утонула

Пьяная выходка чуть не закончилась трагедией в Колпинском районе Петербурга вечером 8 августа. Четверо молодых людей перебрали с алкоголем и перевернули лодку.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, спасателям позвонили очевидцы и рассказали, что на Ижорском пруду перевернулась лодка с людьми. На месте сотрудники министерства выяснили, что молодые люди в нетрезвом состоянии украли с лодочной станции плавсредство и тут же в пруду на нем перевернулись. Незадачливые лодочники смогли сами забраться обратно, помощь спасателей им не понадобилась.

© Фонтанка.Ру

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