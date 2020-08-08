В Колпино компания молодых людей напилась, угнала лодку и чуть не утонула
Пьяная выходка чуть не закончилась трагедией в Колпинском районе Петербурга вечером 8 августа. Четверо молодых людей перебрали с алкоголем и перевернули лодку.
Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, спасателям позвонили очевидцы и рассказали, что на Ижорском пруду перевернулась лодка с людьми. На месте сотрудники министерства выяснили, что молодые люди в нетрезвом состоянии украли с лодочной станции плавсредство и тут же в пруду на нем перевернулись. Незадачливые лодочники смогли сами забраться обратно, помощь спасателей им не понадобилась.