Генпрокуратура Белоруссии требует заблокировать сайт «для честного подсчета голосов на выборах президента»

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила ограничить в стране работу сайта, созданного для «честного подсчета голосов на выборах президента». Об этом заявила начальник отдела управления Генпрокуратуры Марина Попова, пишет 8 августа БелТА.



Как считает Попова, права людей, которые примут участие в опросе на сайте, могут быть нарушены.



«Платформа «Голос» расположена не на территории Беларуси. Мы не будем знать, кто использовал их персональные данные и в каких целях. Привлечь их к ответственности будет невозможно», — подчеркнула представитель Генпрокуратуры.

