Генпрокуратура Белоруссии требует заблокировать сайт «для честного подсчета голосов на выборах президента»
Генеральная прокуратура Белоруссии предложила ограничить в стране работу сайта, созданного для «честного подсчета голосов на выборах президента». Об этом заявила начальник отдела управления Генпрокуратуры Марина Попова, пишет 8 августа БелТА.
Как считает Попова, права людей, которые примут участие в опросе на сайте, могут быть нарушены.
«Платформа «Голос» расположена не на территории Беларуси. Мы не будем знать, кто использовал их персональные данные и в каких целях. Привлечь их к ответственности будет невозможно», — подчеркнула представитель Генпрокуратуры.
В самом «Голосе», как пишет «Медуза», пообещали продолжить работу, несмотря на блокировку. «Сегодня у нас зарегистрирован почти один миллион пользователей, с которыми платформа «Голос» поддерживает связь через чат-ботов в Viber и Telegram», — рассказали в организации. Сайт организации позиционирует себя как платформу «для честного подсчета голосов на выборах президента». Белорусам предлагают сфотографировать свои бюллетени и прислать на сайт проекта.
9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.