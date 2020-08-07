Полумарафон «Северная столица» перекроет центр Петербурга в воскресенье

Также 9 августа с 8:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение по 2-3-ей линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, 4-5-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, 10-11-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, 12-13-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, 18-19-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, 20-21-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Большой Морской улицы, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади, Волховскому переулку, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

С 9:00 до 11:20 будет введено реверсивное движение по Тучкову переулку от Волховского переулка до Среднего проспекта В.О.

Помимо этого, с 0:00 8 августа до 14:00 9 августа будет запрещена остановка по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Царицынскому проезду, проезду вдоль Марсова поля, набережной Мойки от Аптекарского переулка до проезда вдоль Марсова поля, Миллионной улице от проезда вдоль Марсова поля до Суворовской площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, Биржевой площади, Мытнинской набережной, Кронверкскому проспекту от Введенской улицы до проспекта Добролюбова, проспекту Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С., дороге на территории Александровского парка, набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста, Университетской набережной, Кадетской линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., площади Труда, набережной Лейтенанта Шмидта, Большой Морской улице от улицы Труда до дома 59, набережной Мойки вдоль дома 58 по Большой Морской улице до Синего моста, Исаакиевской площади, Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до проезда вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Конногвардейскому бульвару, нечетной стороне Галерной улицы от площади Труда до Замятина переулка, нечетной стороне Волховского переулка.