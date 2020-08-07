Полумарафон «Северная столица» перекроет центр Петербурга в воскресенье

В воскресенье, 9 августа, в Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица». Спортивное мероприятие внесет изменения в схему движения транспорта в центре города.
Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, 9 августа будет перекрываться движение на следующих участках:
- с 8:00 до 10:10 - по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста, Ново-Конюшенному мосту, Царицынскому проезду, 2-ому Садовому мосту, проезду вдоль Марсова поля, Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Невского;
- с 8:00 до 10:18 - по Миллионной улице от проезда вдоль Марсова поля до Суворовской площади, Суворовской площади (проезд вдоль дома 5);
- с 8:00 до 13:00 - по Дворцовому проезду;
- с 8:10 до 10:30 - по Дворцовой набережной от Суворовской площади до Дворцового моста;
- с 8:10 до 11:30 - по Дворцовому мосту;
- с 8:10 до 12:00 - по Университетской набережной;
- с 8:15 до 11:50 - по Кадетской линии от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;
- с 8:15 до 12:15 - по Благовещенскому мосту;
- с 8:15 до 12:15 - по площади Труда;
- с 8:20 до 12:15 - по набережной Крюкова канала от площади Труда до Большой Морской улицы;
- с 8:20 до 12:30 - по Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной Мойки и по набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
- с 8:20 до 12:35 - по Исаакиевской площади;
- с 8:20 до 12:45 - по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до Вознесенского проспекта;
- с 8:20 до 12:50 - по Конногвардейскому бульвару;
- с 8:20 до 12:55 - по Сенатской площади;
- с 8:20 до 13.:00 - по Адмиралтейской набережной;
- с 8:50 до 11:30 - по Биржевой площади;
- с 8:55 до 10:30 - по Биржевому мосту;
- с 9:00 до 10:50 - по Кронверкской набережной, Мытнинской набережной;
- с 9:00 до 11:00 - по дороге на территории Александровского парка, Кронверкскому проспекту от Введенской улице до проспекта Добролюбова;
- с 9:00 до 11:10 - по проспекту Добролюбова;
- с 9:10 до 11:10 - по Тучкову мосту в направлении от набережной Макарова к проспекту Добролюбова и Большому проспекту П.С. в направлении от Тучкова моста к проспекту Добролюбова;
- с 9:15 до 11:20 - по набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади (за исключением крайней правой полосы в направлении от Волховского переулка к Биржевой линии);
- с 9:20 до 12:15 - по набережной Лейтенанта Шмидта.
Также 9 августа с 8:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение по 2-3-ей линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, 4-5-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, 10-11-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, 12-13-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, 18-19-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, 20-21-ой линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Большой Морской улицы, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади, Волховскому переулку, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
С 9:00 до 11:20 будет введено реверсивное движение по Тучкову переулку от Волховского переулка до Среднего проспекта В.О.
Помимо этого, с 0:00 8 августа до 14:00 9 августа будет запрещена остановка по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Царицынскому проезду, проезду вдоль Марсова поля, набережной Мойки от Аптекарского переулка до проезда вдоль Марсова поля, Миллионной улице от проезда вдоль Марсова поля до Суворовской площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, Биржевой площади, Мытнинской набережной, Кронверкскому проспекту от Введенской улицы до проспекта Добролюбова, проспекту Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С., дороге на территории Александровского парка, набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста, Университетской набережной, Кадетской линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., площади Труда, набережной Лейтенанта Шмидта, Большой Морской улице от улицы Труда до дома 59, набережной Мойки вдоль дома 58 по Большой Морской улице до Синего моста, Исаакиевской площади, Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до проезда вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Конногвардейскому бульвару, нечетной стороне Галерной улицы от площади Труда до Замятина переулка, нечетной стороне Волховского переулка.